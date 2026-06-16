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Váratlan baleset érte Agárdi Szilvit mosogatás közben: „Levertem, mint vak a poharat”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors látássérült
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 20:40
Agárdi Szilviabaleset
Sokan azt gondolják, hogyha elvesztenék a látásukat, semmit sem tudnának egyedül megcsinálni. Agárdi Szilvi bebizonyította, hogy mosogatni és törött üvegszilánkokat összeszedni is gond nélkül tud látás nélkül.
Bors
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Agárdi Szilvi ismét megmutatta követőinek, hogy a vakság számára nem akadály, hanem egy olyan élethelyzet, amelyhez megtanult alkalmazkodni – még akkor is, ha néha történnek kisebb balesetek.

Agárdi Szilvi
Agárdi Szilvi mindig pozitívan áll ahhoz, hogy látássérült (Fotó: Facebook)

Agárdi Szilvi mosogatós balesete

A látássérült énekesnő ezúttal arról készített videót a közösségi oldalára, hogyan mosogat egyedül. A felvételen éppen egy poharat törölgetett, amikor figyelmeztette a nézőit:

„Ilyenkor vigyáznom kell, mert csúszik…”

A következő pillanatban pedig megtörtént az, amitől tartott. A pohár kicsúszott a kezéből, ráesett egy másikra, amely azonnal darabokra tört. A váratlan helyzetet azonban Szilvi a rá jellemző humorral kezelte.

„Mondjuk így” – nevetett Szilvi a szerencsétlenségen.

Hoppá! Levertem, mint vak a poharat

 – viccelődött Szilvi.

Bár a helyzet elsőre ijesztőnek tűnhetett, az énekesnő egy pillanatra sem esett pánikba. Nyugodtan elmagyarázta, mi a következő lépés.

„Na, és akkor újratervezés, mert fel kell takarítanom az üvegszilánkokat. Nagyon óvatosan érek hozzájuk.”

A videón jól látszik, milyen elképesztő odafigyeléssel és rutinnal végzi a feladatot. Szilvi lassan, centiről centire tapogatta végig az üvegszilánkokat, a tányérokon és az evőeszközökön maradt apró darabokat is gondosan felkutatta, majd mindent a szemetesbe öntött.

Agárdi Szilvi énekel
Visszanyerte az önbizalmát (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

Nem kérte Agárdi Szilvi párja segítségét

Közben Agárdi Szilvi férje, Gergő természetesen azonnal a segítségére sietett volna.

„Gergő persze azonnal akart segíteni, de én egyedül akartam megoldani”

És sikerült is neki. Az énekesnő végül tökéletesen eltakarította az összes szilánkot, ráadásul úgy, hogy egyetlen darab sem vágta meg a kezét. A videó ismét megmutatta, mennyire önálló és kitartó Szilvi, aki nem fél megosztani a hétköznapjai nehézségeit sem. Ráadásul mindezt olyan természetességgel és humorral teszi, hogy a követői nemcsak csodálják, hanem rengeteg erőt is merítenek belőle.

 

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