"Most jön a nehezebb rész" - Agárdi Szilvi megmutatta, hogyan göndöríti be a haját látás nélkül

Agárdi Szilvi megmutatta, hogyan göndöríti be a haját látás nélkül. A látássérült énekesnő hihetetlen pozitivitással és kitartással éli meg mindennapjait és most büszkén mutatta meg követőinek, számára egy hajgöndörítés sem okoz problémát.
Most jön a nehezebb rész!
– mondja az énekesnő, miközben a kábelekkel bajlódik. Ahogyan azt mindannyian csináljuk, amikor hajat göndörítünk. Az énekesnő egy speciálisabb eszközt használ, ami segít neki abban, hogy ne égesse meg magát. A bejegyzés alatt rengeteg komment érkezett, amiben megdicsérik az énekesnőt.
Mennyi élet van ebben a lányban! Le a kalappal!
– írta egy hozzászóló.
Azt hiszem jobban csinálod, mint egyes fodrászok!
– áll egy másik kommentben.
