"Most jön a nehezebb rész" - Agárdi Szilvi megmutatta, hogyan göndöríti be a haját látás nélkül

Agárdi Szilvi megmutatta, hogyan göndöríti be a haját látás nélkül. A látássérült énekesnő hihetetlen pozitivitással és kitartással éli meg mindennapjait és most büszkén mutatta meg követőinek, számára egy hajgöndörítés sem okoz problémát.

Agárdi Szilvi ilyen eszközt használ látássérültként haja göndörítéséhez

Most jön a nehezebb rész!

– mondja az énekesnő, miközben a kábelekkel bajlódik. Ahogyan azt mindannyian csináljuk, amikor hajat göndörítünk. Az énekesnő egy speciálisabb eszközt használ, ami segít neki abban, hogy ne égesse meg magát. A bejegyzés alatt rengeteg komment érkezett, amiben megdicsérik az énekesnőt.

Mennyi élet van ebben a lányban! Le a kalappal!

– írta egy hozzászóló.

Azt hiszem jobban csinálod, mint egyes fodrászok!

– áll egy másik kommentben.