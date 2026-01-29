„Fantasztikus vagy, Szilvi! Ahányszor látlak, elszégyellem magam!” – döbbenetes videót osztott meg Agárdi Szilvi, rajongói csak keresik a szavakat

Agárdi Szilvi még erre is képes! Hihetetlen videót osztott meg, amiben magassarkúban, szűk ruhában mutatja meg, hogyan mozgólépcsőzik látássérültként. Az énekesnőnek még arra is volt energiája, hogy mindeközben retiküljét végig karján tartsa.

Agárdi Szilvi megmutatta, hogyan csinálja

Fotó: Facebook

Agárdi Szilvi megmutatta, hogyan csinálja ezt a mindennapinak tűnő tevékenységet látássérültként

Így mozgólépcsőzök vakon lefele

– írta bejegyzéséhez Szilvi, amiben egy hosszú, szűk ruhát visel, táskával és bottal a kezében, gyönyörűen kivitelezve a tevékenységet, ami valljuk be, még olykor azoknak sem sikerül, akik teljesen jól látnak.

Nekem néha még úgysem sikerül, hogy látok... minden elismerésem

– írták oda kommentben az énekesnő videójához.

Sokan dicsértek Szilvit és nagyon örülnek neki, hogy az énekesnő ilyen pillanatokat is megoszt a követőkkel. Az Instagram-bejegyzés alatt kommentcunami indult el.

Akkora példamutatás, ami benned van... Csak gratulálni tudok!

– áll egy hozzászólásban.

Hihetetlen ügyes, erős és önálló vagy! Le a kalappal!

– írták Szilvi posztja alá.