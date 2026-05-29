Nem várt akadályba ütközött Zoltán Erika utazása: „Legközelebb ez így, ilyen formában biztos nem történhet meg”

Zoltán Erika idén is különleges módon ünnepelte meg férje, Robby D. születésnapját. A házaspár ugyanis már évek óta a közös élményeket választja a tárgyi ajándékok helyett, így Robby D. 58. születésnapjára sem egy tárggyal, hanem egy olaszországi utazással lepte meg férjét az énekesnő. A romantikus és élményekkel teli kiruccanás azonban nem volt mentes a kalamajkától, ugyanis Erika és barátnője kissé túlzásba vitték a pakolást, ami komoly kihívást okozott az út során.
A házaspár két közeli barátjukkal indult útnak, és bár a vakáció mindössze néhány napig tartott, így is rengeteg élménnyel gazdagodtak.
„A nyaralásnál valahogy mindig úgy érzem, mintha ilyenkor dupla tempóban telne az idő, úgy elszalad. Pár nap volt csak, de nagyon jól is jött. Robinak is, meg nekem is” – kezdte Zoltán Erika a Borsnak.
Első állomásuk Verona volt, amely régóta szerepelt a bakancslistájukon.
„Első lendületben lementünk Veronáig, mert ott még nem jártunk. A kislányom és a vőlegénye voltak ott május elején, és azt mondták, gyönyörű hely, úgyhogy gondoltuk, megnézzük mi is. És tényleg egy csodaszép kis város, hihetetlen mennyiségű emberrel a belvárosban, de ez a klasszikus régi olaszos, szűk utcás belváros, hihetetlen hangulattal, rengeteg nagyon hangulatos kis pizzeriával, kávézóval, bárokkal.”
Zoltán Erikáék természetesen Júlia híres erkélyét is megnézték, amely környékét ellepték a lánybúcsús társaságok.
„Tele volt rengeteg lánybúcsúval. Állítólag nagyon divatos hely, hogy lánybúcsúra oda mennek, és ott fotózkodnak. Mi is több ilyen kis csapatot láttunk.”
Az út ezután a meseszép Comói-tóhoz vezetett, amely teljesen lenyűgözte az énekesnőt.
„Hát az tényleg egy valóra vált álom. A Comói-tó természetileg olyan csodát mutat, hogy az ember képes órákon keresztül csak ülni és nézni ki a fejéből, annyira gyönyörű ott minden.”
A pihenést azonban egy váratlan nehézség is megnehezítette. Az óvárosba ugyanis autóval nem lehetett behajtani, a legközelebbi parkoló pedig több száz méterre volt a szállástól. Ez önmagában még nem lett volna probléma, csakhogy Erika és barátnője kissé túl sok csomaggal érkeztek.
„Találtunk egy nagyon jó kis apartmant a belvárosban, egyetlen egy nehézség volt csak, hogy a legközelebbi parkoló olyan 250 méterre volt, hiszen az óvárosba nem lehet autóval bemenni. Viszont Beácska barátnőmmel együtt minket mindig elkap a hév, amikor autóval utazunk, hogy »jaj, ezt még beteszem, azt még beteszem«, úgyhogy túlpakoltuk a bőröndöket.”
A nehéz csomagokat végül a férfiak cipelték fel hősiesen.
A fiúk hősiesen felcipelték a bőröndöket, és azt mondták, hogy na, legközelebb ez így, ilyen formában biztos nem történhet meg
– nevetett Erika.
Erika bevallotta, hogy szeret több ruhával készülni egy utazásra, mert élvezi, ha van miből válogatnia.
„Én olyan típus vagyok, hogy szeretek egy kicsit válogatni. Szeretek megállni a szekrény előtt, és eldönteni, hogy most ezt venném fel vagy azt. Csak hát ehhez vinni kell az adott mennyiségnél egy kicsit többet is.”
A kisebb kalamajka ellenére a társaság fantasztikusan érezte magát, hazafelé pedig még Ausztriában is megálltak egy kis nosztalgiázásra a Wörthi-tónál.
Az utazásnál az a legjobb, hogy az ember egy kicsit elengedi az időt. Nem nézem állandóan, hogy hány óra van, vagy mi a dolgom, hanem csak hagyom, hogy szaladjon velem az élet.
