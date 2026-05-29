Nem várt akadályba ütközött Zoltán Erika utazása: „Legközelebb ez így, ilyen formában biztos nem történhet meg”

Zoltán Erika idén is különleges módon ünnepelte meg férje, Robby D. születésnapját. A házaspár ugyanis már évek óta a közös élményeket választja a tárgyi ajándékok helyett, így Robby D. 58. születésnapjára sem egy tárggyal, hanem egy olaszországi utazással lepte meg férjét az énekesnő. A romantikus és élményekkel teli kiruccanás azonban nem volt mentes a kalamajkától, ugyanis Erika és barátnője kissé túlzásba vitték a pakolást, ami komoly kihívást okozott az út során.

Zoltán Erika Robby D. születésnapjára utazással készült (Fotó: Zoltán Erika)

Robby D. 58. születésnapja alkalmából Olaszországba utaztak

Több városba is ellátogattak

A házaspár két jó barátja is részt vett az utazáson

Zoltán Erika férje Robby D. születésnapja alkalmából utaztak el

A házaspár két közeli barátjukkal indult útnak, és bár a vakáció mindössze néhány napig tartott, így is rengeteg élménnyel gazdagodtak.

„A nyaralásnál valahogy mindig úgy érzem, mintha ilyenkor dupla tempóban telne az idő, úgy elszalad. Pár nap volt csak, de nagyon jól is jött. Robinak is, meg nekem is” – kezdte Zoltán Erika a Borsnak.

Első állomásuk Verona volt, amely régóta szerepelt a bakancslistájukon.

„Első lendületben lementünk Veronáig, mert ott még nem jártunk. A kislányom és a vőlegénye voltak ott május elején, és azt mondták, gyönyörű hely, úgyhogy gondoltuk, megnézzük mi is. És tényleg egy csodaszép kis város, hihetetlen mennyiségű emberrel a belvárosban, de ez a klasszikus régi olaszos, szűk utcás belváros, hihetetlen hangulattal, rengeteg nagyon hangulatos kis pizzeriával, kávézóval, bárokkal.”

Zoltán Erikáék természetesen Júlia híres erkélyét is megnézték, amely környékét ellepték a lánybúcsús társaságok.

„Tele volt rengeteg lánybúcsúval. Állítólag nagyon divatos hely, hogy lánybúcsúra oda mennek, és ott fotózkodnak. Mi is több ilyen kis csapatot láttunk.”

Zoltán Erika minden utazásra sok ruhát pakol (Fotó: Zoltán Erika)

Váratlan nehézség Zoltán Erika utazásán

Az út ezután a meseszép Comói-tóhoz vezetett, amely teljesen lenyűgözte az énekesnőt.

„Hát az tényleg egy valóra vált álom. A Comói-tó természetileg olyan csodát mutat, hogy az ember képes órákon keresztül csak ülni és nézni ki a fejéből, annyira gyönyörű ott minden.”