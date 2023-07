Zoltán Erika: Nagyon féltem, hogy elveszítem Robit

Zoltán Erika egy exkluzív fotósorozatban mutatta be, milyen jól tartja magát a mai napig. Ehhez azonban rengeteg akaraterőre és kitartásra volt szüksége, no meg egy szerető férj, Kátai Róbert támogatására. Az énekesnő kendőzetlen őszinteséggel avatta be a hot! magazin olvasóit abba, milyen a házassága, illetve milyen a kapcsolata a lányával.

Zoltán Erika hatvan felett is csúcsformában van - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Harminchárom éve vagytok együtt Robival, az esküvőtöket pedig pont a bűvös hetedik évben tartottátok. Miért alakult ez így?

Zoltán Erika: Teljesen véletlenül történt. 1990-ben ismerkedtünk meg, és 1997 januárjában volt az esküvőnk. Előtte ősszel kezdett megfogalmazódni bennünk a gondolat, hogy már alkalmasak lehetünk arra, hogy szülők legyünk. Eldöntöttük, hogy nekivágunk, és ebből jött az, hogy hivatalossá akartuk tenni a kapcsolatunkat. Amikor elkezdtük keresni az időpontot az esküvőre, már tudtuk, hogy január 5-én elutazunk. Kitaláltuk, hogy akkor legyen az a nászutunk. Az ünnepek alatt problémás lett volna egybekelni, ezért tűztük ki január 3-ra az időpontot. Tehát éppen hogy beléptünk a hetedik évbe.

hot!: Mik azok a tényezők, amelyek nélkül nem működhetne a házasságotok?

Zoltán Erika: A hosszú házasság titkát nem tudom megfejteni, de ugye nekem van egy harminchárom éve működő kapcsolatom. Szerintem az első és alapvető tétel az, hogy már a legelején olyan kötődés alakuljon ki a két ember között, hogy azt érezzék: nem tudnának egymás nélkül élni. Ha ez az érzés nincs meg, akkor szerintem nem működik sokáig, de nálunk ez pontosan így volt. A többi tényező pedig a tolerancia, a másik megbecsülése, a munkájának a szeretete és elismerése, és a közösen eltöltött értékes idő. Tehát ne „énidő” legyen, hanem „miidő”: akkor nincs ott a gyerek, se a barátok, hanem csak és kizárólag mi ketten.

hot!: Mivel szoktátok tölteni ezeket a „mi­idő­ket”?

Zoltán Erika: Általában elutazunk valahová, mert otthon mindig van valami, amit intézni kell, például mosni, főzni, pakolni. Ahhoz, hogy tényleg csak egymással tudjunk foglalkozni, elmegyünk otthonról. Imádjuk a szállodákat! Amikor megérkezünk, ücsörgünk a teraszon egy finom pohár bor mellett, majd megnézünk egy filmet. Általában felkérjük a reggelit, és azt is kényelmesen, kettesben fogyasztjuk el. Ilyenkor sminkmentes napokat tartok, mert szerencsére Robit cseppet sem zavarja. Ezek a napok teljesen kikapcsolnak bennünket.

Zoltán Erika reméli, hogy olyan nagyszülő lesz, akire mindig lehet számítani

hot!: A lányotok, Zoé már 25 éves. Előfordul még, hogy vele együtt nyaraltok?

Zoltán Erika: Hogyne! Sőt, nagycsaládi nyaralást is szoktunk tartani. Zozikám nagyon hűséges, már öt éve van együtt a barátjával, ezért az ő szülei és testvérei is velünk tartanak. Ők egy jóval nagyobb család, mint mi: ők heten utaznak, mi pedig hárman. Erre törekszünk, hogy ez a tízfős brigád egy igazi nagycsalád legyen. Szerencsére mindenki megtalálja a helyét ebben a csapatban.

hot!: Megfordult már a fejedben, hogy szívesen lennél nagymama?

Zoltán Erika: Mivel én is akkor döntöttem el, hogy gyerekem lesz, amikor Robival úgy éreztük, hogy erre már alkalmasak vagyunk, a kislányunkat is arra neveltük, hogy soha ne vállaljon olyat, amit nem szeretne szívből.

Nagyon büszkék vagyunk rá, mert szépen alakítja az életét, és amikor majd a párjával úgy döntenek, hogy készen állnak egy kisbabára, akkor annak nagyon örülünk majd. Az biztos, hogy Zozit sosem fogom azzal piszkálni, hogy mikor jön már a baba! De majd ha eljön az idő, remélem, hogy olyan nagyszülők leszünk, akikre mindig lehet számítani.

„Unalmas is lenne az élet, ha mindig mindenben egyetértenénk”

hot!: Korábban azt nyilatkoztad, hogy a kapcsolatotok elején sokszor voltál féltékeny. Ezt hogyan tudtad leküzdeni?

Zoltán Erika: Rájöttem: ahhoz, hogy meg tudjam tartani Robit, mindenképpen vissza kell vennem az állandó gyanakvásból. Mindig megmagyaráztam neki, hogy ezt a mérhetetlen szeretetem generálta. Nagyon boldog voltam – meg persze vagyok most is –, hogy egymásra találtunk, és nagyon féltem, hogy elveszítem Robit. Ezért egy csomó fölösleges dologra ugrottam, olyasmiket vettem észre, amik valótlanok voltak.

Nekem kellett belül megnyugtatnom magam, hogy mi nagyon jók vagyunk együtt, és ugyanannyira szeret engem, mint amennyire én őt. El kellett hinnem, hogy nem fér közénk senki.

Az évek alatt megtanultam, hogy hajlamosak vagyunk azt mondani, amikor egy kapcsolatba bejön egy harmadik, hogy ő volt a hibás, aki tönkretette a házasságot. Pedig ez nem igaz, hiszen ha befér valaki két ember kapcsolatába, akkor ott van egy rés. Nálunk pedig – hál’ Istennek – nincs ilyen rés.

hot!: Ennyi év után előfordul még, hogy összevesztek valamin?

Zoltán Erika: Hát persze! Függetlenül attól, hogy jól ismerjük egymást, nem vagyunk egymás klónjai. Én elég makacs ember vagyok, szeretem, ha igazam van, de ezt legalább ma már belátom! Emiatt persze vitatkozás mindig van. Az évek alatt kialakult, hogy Robi adja fel előbb, még akkor is, ha igaza van. Most már van olyan is, amikor én látom be, hogy tévedtem. Szerintem vitatkozni kell, mert semmi baj nincs azzal, ha nem értünk egyet – csak az a lényeg, hogy jussunk el a közös pontra. Unalmas is lenne az élet, ha mindig mindenben egyetértenénk.

hot!: Hogyan szoktatok ilyenkor békülni?

Zoltán Erika: Megvan erre a bevált módszerünk és rutinunk. Az elején én még sokkal vérmesebb voltam, addig nem hagytam elaludni, amíg a végéig nem értünk a sztorinak. Ilyenkor volt, hogy inkább elengedte, csak aludjunk már! (Nevet.) Ma viszont már inkább alszunk rá egyet, mert sokkal jobban meg tudjuk beszélni ezeket a nézeteltéréseket, ha lenyugodtunk.

„A hormonjaim teljesen hajba kaptak egymással”

hot!: Mindig is jól tartottad magad, de most szinte ragyogsz, és kifejezetten jó formában vagy. Mi ennek a titka?

Zoltán Erika: Köszönöm szépen! Őszintén szólva, ez egy lassú folyamat volt. Sokáig szenvedtem a menopauzával: 2012-ben éreztem az első jeleit, és egészen 2019-ig tartott. Ez teljesen átváltoztatta a külsőmet. Hiába fogyókúráztam, dié­táz­tam vagy tartottam léböjtkúrát, folyton jöttek fel rám a kilók. A hormonjaim teljesen hajba kaptak egymással, és nem tudtak rendet tenni. Szakember segítségét kértem az életmódváltáshoz. Teljesen elhagytam például a tejtermékeket. Ezután éreztem javuló tendenciát, lassan elindult a súlycsökkenés. A megfelelő táplálkozás mellett sokáig csak a mozgásban hittem, ami segíthet, később mégis elmentem egy slim beauty gépi kezelésre. Október óta járok erre heti egyszer. Előtte nem voltam beszélő viszonyban sem a mérleggel, de nemrég, hosszú idő után ráálltam egyre. Hihetetlenül jólesett az, amit láttam!

hot!: Hiúnak tartod magad?

Zoltán Erika: Nőként világéletemben hiú voltam, ami szerintem nem baj, hiszen emiatt igyekszem kihozni magamból a lehető legjobbat. Most viszont tényleg azt érzem, hogy jó úton haladok. Jól érzem magam a bőrömben, sokkal könnyebben tudok mozogni, öltözködni. Nem érzem úgy, hogy el kellene rejteni magamon valamit, ennek pozitív eredményeként a fellépéseimen is sokkal szabadabbnak érzem magam.