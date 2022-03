Zoltán Erika: Nálunk is akadtak nehézségek

Élete egyik legboldogabb születésnapját ünnepelte a napokban Zoltán Erika! Az énekesnő hatvanéves lett, a kerek évforduló alkalmából pedig rengetegen felköszöntötték. Ünnepelt a barátokkal, a családdal, aztán mindannyiukkal egy hatalmas buli keretein belül, a budapesti Symbolban! Az este során Erika koncertet is adott, amihez Várkonyi Attila, alias DJ Dominique szolgáltatta a zenei alapot.

Erika keménymagja

– Mindenki ott volt velem a nagy napon, akit szeretek. Egy két és fél órás műsort adtam, a legkedveltebb dalaimmal, amiket a közönség is velem együtt énekelt. A rajongótáboromban az elmúlt negyven évben kialakult egy keménymag, akik idővel a barátaimmá is váltak, és akik mindenhol ott vannak, ahol fellépek. Hálás vagyok a sorsnak ezekért az emberekért, hiszen a hétköznapokban bármikor számíthatunk egymásra – mondta el a Metropolnak Zoltán Erika.

Mi a siker titka?

Hogyan tud egy egyébként tehetséges énekesnő népszerű és keresett maradni úgy, hogy az elmúlt évtizedekben – a magyar sztárvilágban szinte példátlan módon – egyetlen magánéleti botránya sem volt? Erika a Metropolnak elárulta, hogy ez tudatos döntés is a részéről.

– Szerencsére harminc éve a legnagyobb boldogságban és szerelemben élünk Robival, és a lányunkra, Zoéra is joggal lehetünk büszkék. Ahogy azonban minden családban, nálunk is akadtak nehézségek, viták, ez az élet velejárója. Nekem azonban sosem jutott eszembe, hogy bulvármagazinok címlapjain haknizzak a magánéletemmel. A problémákat a négy fal között kell megoldani békésen, kommunikációval, ez pedig nekünk mindig sikerült. Talán ezért is érzem a közönség szeretetét a mai napig, mert tudják, hogy ha rólam van szó, ott botránynak helye nincs – fogalmazott mosolyogva az énekesnő.

Fotó: Symbol Budapest

Alig engedték el

DJ Dominique a születésnapi koncert után egy másik bulira volt hivatalos, mint fellépő, de alig tudott elszabadulni Erika rajongóitól.

– Rengetegen eljöttek a Symbolba, sokan a bejárat előtt tolongtak! Óriási siker volt a koncert, az év eddigi legnagyobb Fergeteg Partyja, amit még sok másik követ majd idén – mondta el a lemezlovas.