Vincze Lilla fiatalkori hobbijának hódol

Vincze Lilla túl a hatodik ikszen sem pihen, sorra jönnek ki új dalai, és egy ikonikus számát is felújította. Új klipje kedvéért pedig repülőre is ül.

Vincze Lilla fiatalos lendülettel tölti a nyarát (Fotó: Markovics Gábor)

Vincze Lilla: „A repülés nagy szerelmese vagyok"

Napoleon Boulevard Szállj velem című 1986-os örökzöldet énekelte fel újra, a Rockflow nevű zenekarral nyúlt hozzá a sokak által jól ismert dalhoz. A premier a Petőfi TV műsorában volt, ahol az énekesnő elárulta, szeretné, ha a fiatalabb generációk is megörökölnék, megismernék a dalait, ezért „porolta le” a jól ismert slágert.

Saját fiatalos lendületéből sem veszített, vagány hobbijának is hódolt a napokban.

A zenei műsorban ugyanis szó volt arról is, hogy Kardos-Horváth Jánossal is több dalt is felvettek, például az Arány és Átmenet című számokat, amikhez klip is készül.

– Annyit elárulhatok, hogy az egyik klipnek ahhoz lesz köze, hogy a repülés nagy szerelmese vagyok. A budaörsi reptéren forgatunk épp a napokban – mondta el a fiatalos énekesnő.

Műsorvezetői kérdésre, miszerint fel is szállt-e a gépre, azonnal rávágta:

– Abszolút! Én Siófokon nőttem fel, nagyon sokat kijártunk a Siófok-Kiliti Repülőtérre, nem csak a Balatonra. Ezért is vittem annak idején a zenekarnak az ötleteket, hogy a repülés mindenképp legyen benne – fogalmazott a Júlia nem akar a földön járni című örökzöld énekesnője.

– Éleztem a repülést a mesterrel, egy MALÉV-pilótával. A helyszín Budaörs, egy gyönyörű műemlék-épületnél szállunk fel. Szeretek olyan helyeken forgatni, ami kulturálisan is érték – tette hozzá Vincze Lilla.

A műsorban elárulta, pihenni nem nagyon tud, a sport aktívan jelen van az életében és az Olimpiát is teljes lelkesedéssel szurkolta végig, és a Balatonon is sokat pihen.

Morzsi kutya, Balaton és a barátok

– így összegezte a nyarát.