Megszólalt a férfiakról Magyarország szépe: „Nehéz ismerkednem”

Végvári Janka a Miss World Hungary 2025-ös versenyén zsebelte be a győztes trófeát, az akkor még csak 17 éves lány pedig azóta rengeteget tapasztalt. A szépségkirálynővel a Just Clear Award idei díjátadóján beszélgettünk, ahol elmesélte, hányadán áll a férfiakkal és a sporttal.

A 2025-ös Miss World Hungary, Végvári Janka szívét sok férfi szeretné meghódítani (Fotó: Szabolcs László)

Miss World 2025: „Ráérek még, fiatal vagyok”

Végvári Janka a Just Clear Fitness és Életmód Díjátadó Gálán karcsú alakjával kapcsolatban a Borsnak elárulta, a sport mindig is nagyon fontos szerepet játszott az életében, a mindennapokban is figyel rá, hogy eleget mozogjon és fizikailag a topon legyen, noha korábban voltak gondjai az anorexiával.

Nekem leginkább a kardio edzések váltak be, futni például nagyon szeretek, áprilisban félmaratonra is készülök. Ezen kívül kiskoromban teniszeztem sokáig, ami hobbiként a mai napig megmaradt az életemben. Próbálok rá mindig figyelni, hogy változatosan sportoljak

– vallotta Janka, akinek szépsége természetesen a férfiak figyelmét sem kerüli el.

Nem titok, hogy sok férfi keres és talál is meg, én pedig még mindig nem vagyok zárkózott, bár egyelőre nem találtam még meg azt, aki számomra a legmegfelelőbb lenne. Nekem nagyon fontos, hogy emberileg, belsőleg milyen az, aki közeledik felém és az is, hogy tudjunk egymáshoz alkalmazkodni. Kell, hogy elfogadja azt, amit csinálok, mert nekem az a munkám, hogy sok ember előtt kell szerepelnem és folyamatosan néznek. Egyelőre még fiatal vagyok, ráérek, majd meglátjuk, mit hoz a jövő

– mesélte Janka sejtelmes mosollyal.

S hogy mennyire nehéz szépségkirálynőként ismerkednie? Mint mondja, a körülmények miatt egyáltalán nem egyszerű, sőt.

Nagyon nehéz ismerkednem, mert nehezen találom meg azt, akivel együtt tudok működni. Meg kell találni a közös hangot, ami a sikerek miatt egy kicsit nehezebb, de szerintem ez mindig így van. Egy hétköznapi embernek, átlagos munkával is nehéz ismerkednie, hiszen sok mindennek kell jól alakulnia ahhoz, hogy aztán jól működjön a dolog, de ha az ember egy kicsit ismert is, úgy még nehezebb.

Végvári Janka Instagram-oldalát megszüntették

A 2025-ös Miss World Hungary Instagram fiókját felfüggesztették, amelyről ő maga saját TikTok-oldalán számolt be. A döbbenetes az volt az egészben, hogy ez egy nyolc éve működő, körülbelül tizennégy ezer követővel rendelkező, hivatalos (kék pipával is ellátott) profil volt, amelyen soha semmilyen kényes témát nem érintett egyetlen posztjával sem, sőt, még bikinis képek sem szerepeltek rajta, mint mondja, kifejezetten tudatosan. A 18 éves híresség később megpróbált ugyan újra regisztrálni, de néhány órával később újra kizárták és törölték őt. Janka videóüzenetben mesélt a kálváriáról követőinek, ami azóta nehezen, de megoldódott, a szépségkirálynőnek egy teljesen új fiókot is sikerült már csinálni.