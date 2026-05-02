„Nem ez volt életem legjobb időszaka” – egy korszak lezárult, elballagott a gimnáziumból Magyarország szépségkirálynője

Mint azt lapunk is megírta korábban, Végvári Janka 2025 júniusában nyerte el az ország szépe címet, a Miss World Hungary versenyét, mindössze 17 évesen. Így a fiatal szépség képviselheti hazánkat idén a Vietnámban rendezett világversenyen is.

Végvári Janka elballagott a gimnáziumból Fotó: Mediaworks Archív

Végvári Janka elballagott a gimnáziumból

Ezzel pedig hivatalosan is ő lett a legfiatalabb, aki elnyerte ezt a rangot hazánkban. Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy fiatal kora miatt rengetegen aggódásukat fejezték ki, és azért szurkoltak, hogy az elért eredmény ne legyen negatív hatással az életére.

A jelek szerint pedig Janka ügyesen tudott egyensúlyozni a kötelességei között, ugyanis mint kint kiderült, a héten ő is azon fiatalok táborát erősítette, akik sikeresen elballagtak a középiskolából. Erről pedig maga számolt be a közösségi oldalán.

Ahogy most visszanézek erre a négy évre, őszintén kimondhatom: nem ez volt életem »legjobb« időszaka. De mégis… valami sokkal fontosabbat adott. Segített megtalálni az utamat. Voltak pillanatok, amikor elveszettnek éreztem magam, amikor kérdések voltak bennem válaszok helyett, amikor nem láttam tisztán, merre tartok. De pont ezek a nehézségek formáltak azzá, aki ma vagyok. És ma már tudom: valószínűleg nem tartanék itt, ha ez az egész nem adott volna erőt. Erőt ahhoz, hogy higgyek magamban, hogy újra és újra felálljak, és hogy merjek nagyot álmodni

– írta Facebook-oldalán Végvári Janka.

A magyar szépségkirálynő ezt követően még hozzátette: