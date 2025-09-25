Varga Viktor: "Én vagyok a temus Lenny Kravitz!"

A TV2 Sztárban Sztár All Stars minden héten újabb kihívás elé állítja a versenyzőket, de Varga Viktor most különösen extrém vállalást tett. Nem elégszik meg azzal, hogy eljátssza a szerepet: testét is átalakítja, hogy a lehető leghitelesebb legyen. Olyan elszántsággal készül, hogy még a mellbimbóját és az orrát is átszúratta a karakter kedvéért.



Varga Viktor egyéniségének jót tesz a Sztárban Sztár 2025, újra kezd visszatalálni önmagához (Fotó: Mediaworks Archív)

Varga Viktor kilyukasztotta a mellét

Varga Viktor most egészen extrém döntést hozott, s tényleg mindent bevet a hiteles karakterformálás érdekében. A Sztárban Sztár All Stars versenyzői hétről hétre igyekeznek túlszárnyalni önmagukat, s a mindig különc énekes új szerepére, Lenny Kravitz bőrébe bújva olyan átéléssel készül, amit aligha láttunk a műsor eddigi történetében. Úgy érzi, csak akkor tudja hitelesen megmutatni a rocksztár esszenciáját, ha nemcsak a színpadon, hanem a való életben is mindent megtesz, hogy az ő bőrébe bújjon.

Már megint egy nagyon jó karaktert kaptam, a Lenny Kravitzet. Olyan is mint én. Én vagyok a kispórolt, temus. magyar Lenny Kravitz

– mondta a Borsnak nevetve. Az énekes elárulta, hogy Kravitz egészségtudatos életvitele és öntörvényű, szabad szellemisége régóta példa számára. „Ő is egy egészségesen élő ember, folyamatosan sportol, odafigyel az életére, hogy mit eszik, nagyon felnézek rá. És egy rocksztár, én is így élek, utolsó mohikánként.”

Ennek jegyében Viktor nem aprózta el a felkészülést: ismét átszúratta mellbimbóját és az orrát is.

Átszúrattam a mellbimbómat és az orromat, hogy tényleg Lenny Kravitz legyek, ne csak játékból. Akarom ezt az érzést

– magyaráztalapunknak. Bár fiatalon maga szúrta át magát több helyen, most profihoz fordult, mert fontosnak érezte, hogy a korábbi indíttatása mára megváltozott. „Mint sok törzsnél, egy férfias próbatételnek érztem akkoriban, hogy átszúrtam magamat mindenhol, ahol tudtam. A fájdalomtűréssel játszottam, meg azzal, hogy meg tudom-e magamnak csinálni.”



Rá sem ismerni az énekesre a Sztárban Sztár All Stars színpadán (Fotó: Mediaworks Archív)

Visszatért valódi önmagához

A műsor azonban nemcsak új szerepeket, hanem mélyebb önismereti utat is hozott számára. A verseny intenzív ritmusa, a folyamatos megmérettetés és az idegek próbára tétele egyre inkább visszavezeti őt régi, igazi énjéhez.

Végre visszatérek önmagamhoz a szerepek által. Elkezdek visszaterelődni az igazi valóságomba, ami az éneklés és a zene, a laza reggae stílus, s az ahhoz tartozó életforma. A műsor formál vissza ebből a kőkemény bokszoló imidzsből – ami egy ideje a valóságom volt.

- mondta az énekes, aki nem titkolja, a stressz hatalmas: „Versenyből versenybe estem át, és azt gondoltam, hogy majd éneklek itt, jól érzem magam, szórakoztatok, valójában pedig egy rendkívül stresszes dolog és megeszi az idegemet. A műsorstruktúra is olyan, hogy erős munkatempó, állsz ki a színpadon, várod, hogy lefejeznek-e, ez érthető, hogy stresszes.” Ezért is engedett meg magának egy kis pihenőt: motorral felszerelt kenut épített, és két napig a Dunán lazított, hogy új erővel vághasson neki a következő fordulónak.