Palvin Barbara terhesen szebb, mint valaha: új szintre emelte a kismama divatot

Palvin Barbi terhességét a Cannes-i Filmfesztivál előtt, egy férjével, Dylan Sprouse-al közös fotóval jelentette be, ahol egy mesés világoskék MiuMiu kreációt visel. A modell még aznap a vörösszőnyegen is ebben a könnyed, földig érő költeményben sétált végig. Ráadásul a rajongók szerint a színválasztás sem véletlen, és a ruha babakék árnyalata arra hivatott utalni, hogy Palvin Barbara kisfiút vár. És bár persze ezt a pár még nem erősítette meg, valóban szinte elképzelhetetlen, hogy a világhírű modellnek eszébe sem jutott, hogy a ruha színe találgatások hadát indítja majd el.

Dylan Sprouse és Palvin Barbara első gyermeküket várják, amit Cannes-ban jelentettek be (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

Palvin Barbara és Dylan Sprouse összeöltöztek

A sztárpár másnap is részt vett a filmünnepen, aminek köszönhetően Barbi egy újabb elképesztő kismama szettel örvendeztette meg a rajongókat. A modell a korábbi tündérmesébe illő ruha után péntekre egy igazán vagány összeállítást választott, amivel még a férjével is összeöltözhetett. Dylan Sprouse ugyanis egy klasszikus, fekete Karl Lagerfeld öltönyben jelent meg fehér inggel, míg kedvese szintén tetőtől-talpig Lagerfeldben egy oversized fehér inget párosított egy hosszú, fekete ceruzaszoknyával, amihez egy igazán drámai uszály is tartozott.

Palvin Barbara férje oldalán szinte ragyogott a francia filmünnepen (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Palvin Barbi átverte a rajongóit?

És csakhogy a kíváncsiskodóknak ne legyen olyan könnyű dolga, a világoskék estélyi és a monokróm szett után Barbi a Chopard partiján, szintén Cannes-ban már egy különleges fazonú, élénk rózsaszín Willy Chavarria ruhában jelent meg, ezzel teljesen összezavarva a rajongókat. Így hát mindenki kénytelen lesz kivárni, hogy a házaspár hivatalosan is bejelentse, Palvin Barbi gyermeke kislány vagy kisfiú lesz-e. Az viszont vitathatatlan, hogy Palvin Barbara várandósan is egy igazi divatikon, és szinte ragyog ezekben a hasát épphogy sejtelmesen kiemelő darabokban.

Palvin Barbi gyereke megnyerte a genetikai lottót? Édesanyjánál Michelangelo sem tudna szebbet faragni (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / Northfoto)

Palvin Barbi várandósan is szexi

Bár a filmfesztivál alatt a Barbi leginkább az elegáns darabokat helyezte előtérbe, a Nespresso és Dua Lipa kollaborációjának cannes-i eseményén azt is megvillantotta, hogy bizony egy Victoria’s Secret angyal akkor is az marad, ha épp anyai örömök elé néz. A gyönyörű modell a partira egy vállvillantós fekete miniben érkezett, hiszen mint tudjuk, egy kis feketével sosem lehet mellélőni, ami most ismét bebizonyosodott. Az egyszerre szexi és sejtelmes Etro darabban a csipke és a bársony anyagok keverednek, sziluettjét tekintve pedig a felsőrész fűző jellege a dekoltázsát, a szoknya bővebb része pedig gömbölyödő hasát emelte ki.