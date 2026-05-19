Palvin Barbara terhesen szebb, mint valaha: új szintre emelte a kismama divatot

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 13:30
A világhírű magyar modell várandóssága bejelentése óta több alkalommal is megjelent a Cannes-i Filmfesztiválon, és természetesen a rajongók minden alkalommal teljesen el voltak ájulva a szépségétől. Most fotókon meg is mutatjuk Palvin Barbara cannes-i szettjeit.
Palvin Barbi terhességét a Cannes-i Filmfesztivál előtt, egy férjével, Dylan Sprouse-al közös fotóval jelentette be, ahol egy mesés világoskék MiuMiu kreációt visel. A modell még aznap a vörösszőnyegen is ebben a könnyed, földig érő költeményben sétált végig. Ráadásul a rajongók szerint a színválasztás sem véletlen, és a ruha babakék árnyalata arra hivatott utalni, hogy Palvin Barbara kisfiút vár. És bár persze ezt a pár még nem erősítette meg, valóban szinte elképzelhetetlen, hogy a világhírű modellnek eszébe sem jutott, hogy a ruha színe találgatások hadát indítja majd el.

Palvin Barbara meseszép kismamaként érkezett filmfesztiválra.
Dylan Sprouse és Palvin Barbara első gyermeküket várják, amit Cannes-ban jelentettek be (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

Palvin Barbara és Dylan Sprouse összeöltöztek

A sztárpár másnap is részt vett a filmünnepen, aminek köszönhetően Barbi egy újabb elképesztő kismama szettel örvendeztette meg a rajongókat. A modell a korábbi tündérmesébe illő ruha után péntekre egy igazán vagány összeállítást választott, amivel még a férjével is összeöltözhetett. Dylan Sprouse ugyanis egy klasszikus, fekete Karl Lagerfeld öltönyben jelent meg fehér inggel, míg kedvese szintén tetőtől-talpig Lagerfeldben egy oversized fehér inget párosított egy hosszú, fekete ceruzaszoknyával, amihez egy igazán drámai uszály is tartozott.

Palvin Barbi és Dylan a második napra összeillő szettben érkeztek.
Palvin Barbara férje oldalán szinte ragyogott a francia filmünnepen (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Palvin Barbi átverte a rajongóit?

És csakhogy a kíváncsiskodóknak ne legyen olyan könnyű dolga, a világoskék estélyi és a monokróm szett után Barbi a Chopard partiján, szintén Cannes-ban már egy különleges fazonú, élénk rózsaszín Willy Chavarria ruhában jelent meg, ezzel teljesen összezavarva a rajongókat. Így hát mindenki kénytelen lesz kivárni, hogy a házaspár hivatalosan is bejelentse, Palvin Barbi gyermeke kislány vagy kisfiú lesz-e. Az viszont vitathatatlan, hogy Palvin Barbara várandósan is egy igazi divatikon, és szinte ragyog ezekben a hasát épphogy sejtelmesen kiemelő darabokban.

Palvin Barbi várandósan is szexi

Bár a filmfesztivál alatt a Barbi leginkább az elegáns darabokat helyezte előtérbe, a Nespresso és Dua Lipa kollaborációjának cannes-i eseményén azt is megvillantotta, hogy bizony egy Victoria’s Secret angyal akkor is az marad, ha épp anyai örömök elé néz. A gyönyörű modell a partira egy vállvillantós fekete miniben érkezett, hiszen mint tudjuk, egy kis feketével sosem lehet mellélőni, ami most ismét bebizonyosodott. Az egyszerre szexi és sejtelmes Etro darabban a csipke és a bársony anyagok keverednek, sziluettjét tekintve pedig a felsőrész fűző jellege a dekoltázsát, a szoknya bővebb része pedig gömbölyödő hasát emelte ki.

@.realbarbarapalvin #cannes #dylansprouse #❤️ #barbarapalvin ♬ som original - moon

Dylan Sprouse felesége görög istennőként zárta az eseményt

Az esküvő óta Barbara Sprouseként is ismert gyönyörű modell, egy görög istennőket is megszégyenítő Ella Mae ruhában zárta a Cannes-i Filmfesztivált. És bár nehezen tudnánk választani, hogy a meseszép kismama szettjei közül melyik volt a kedvencünk, de tény, hogy ebben a krémszínű kreációban leginkább egy tökéletesre faragott szoborra emlékeztetett. Így hát kíváncsian várjuk, hogy milyen szettekkel örvendeztet még meg minket várandóssága hátra lévő hónapjaiban Palvin Barbi. Lehet, hogy Rihanna kezdheti félteni a kismama divat koronázatlan királynője címét?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
