Tóth Andi egy viccnek tartja tárgyalását? Mosolyogva érkezett meg a bíróságra az énekesnő

A bíróság tegnap hallgatta meg Tóth Andi énekesnő tanúvallomását, melyet a drogdílerek ügyében tett. Az énekesnő eredetileg maga is gyanúsított volt az, ám vállalta az elterelést, amellyel megúszta a büntetést, és ByeAlex mellett ő is, mint tanú vett részt a tárgyaláson.

Tóth Andi tanúvallomást tett a drogdílerek ügyében a bíróságon (Fotó: Bors)

Tóth Andi nevetve érkezett meg a bíróságra

Tóth Andi menedzsere társaságában jelent meg a tegnapi napon a Fővárosi Törvényszéken, ahol tanúvallomást tett abban a büntetőperben, amelynek négy vádlottját kábítószer-kereskedelemmel vádolják. Az énekesnő bevallotta, hogy többször is vásárolt kokaint, grammját 30 ezer forintért, illetve azt is beismerte, hogy az első-, a másod- és harmadrendű vádlottat is ismeri, K. Sándorral pedig baráti kapcsolatban van. Az énekesnő a drog-kereskedelemmel kapcsolatos ügyről elmondta: felkereste K. Sándort, hogy segítsen neki kokaint szerezni, végül pedig D. Hassan, az ügy elsőrendű vádlottja segítette ebben.

A felolvasott vallomás szerint az első találkozásukkor személyesen adta át neki a kábítószert: 4 gramm kokainért 120 ezer forintot fizetett az egykori X-Faktor győztes.

Ketten jöttek a hölggyel a házamhoz, arra nem emlékszem, melyiküknek adtam oda a pénzt. Nem emlékszem pontosan, hány alkalommal és mennyit fizettem, és 30 ezer forint lehetett a kokain grammja

– emlékezett vissza az énekesnő.

Tóth Andi "drogos énekesnő" ügye miatt érkezett meg a bíróságra, láthatóan jókedvűen (Fotó: Instagram / Tóth Andi)

Egyes hírportálok szerint Tóth Andi bírósági meghallgatására elegánsan, láthatóan feszülten érkezett. Az énekesnő reagált is a hírre Instagram-oldalán.

A tárgyalóterembe igyekezve, Andit lencsevégre kapta egy fotós, ahogy mosolyogva, szinte már nevetve sétál végig a Fővárosi Törvényszék folyosóján, a fotót pedig maga az énekesnő is megosztotta egy korlátozott ideig elérhető bejegyzésben, majd ezt írta hozzá:

„Elegáns kabátban, nadrágban, láthatóan feszülten lépett be a kapun… Én, ahogy feszülten belépek a kapun” – jegyezte meg Tóth Andi szarkasztikusan, ezzel mindenkinek világossá téve, hogy egy percig sem idegeskedett a tárgyalás előtt vagy alatt, korábban pedig azt is elárulta, hogy a tanúvallomás megtétele után új dalának klipforgatására siet, így nem szeretné, ha bármi elvonná figyelmét.