Tóth Andi egy viccnek tartja tárgyalását? Mosolyogva érkezett meg a bíróságra az énekesnő

A bíróság tegnap hallgatta meg Tóth Andi énekesnő tanúvallomását, melyet a drogdílerek ügyében tett. Az énekesnő eredetileg maga is gyanúsított volt az, ám vállalta az elterelést, amellyel megúszta a büntetést, és ByeAlex mellett ő is, mint tanú vett részt a tárgyaláson.
Tóth Andi menedzsere társaságában jelent meg a tegnapi napon a Fővárosi Törvényszéken, ahol tanúvallomást tett abban a büntetőperben, amelynek négy vádlottját kábítószer-kereskedelemmel vádolják. Az énekesnő bevallotta, hogy többször is vásárolt kokaint, grammját 30 ezer forintért, illetve azt is beismerte, hogy az első-, a másod- és harmadrendű vádlottat is ismeri, K. Sándorral pedig baráti kapcsolatban van. Az énekesnő a drog-kereskedelemmel kapcsolatos ügyről elmondta: felkereste K. Sándort, hogy segítsen neki kokaint szerezni, végül pedig D. Hassan, az ügy elsőrendű vádlottja segítette ebben.
A felolvasott vallomás szerint az első találkozásukkor személyesen adta át neki a kábítószert: 4 gramm kokainért 120 ezer forintot fizetett az egykori X-Faktor győztes.
Ketten jöttek a hölggyel a házamhoz, arra nem emlékszem, melyiküknek adtam oda a pénzt. Nem emlékszem pontosan, hány alkalommal és mennyit fizettem, és 30 ezer forint lehetett a kokain grammja
– emlékezett vissza az énekesnő.
Egyes hírportálok szerint Tóth Andi bírósági meghallgatására elegánsan, láthatóan feszülten érkezett. Az énekesnő reagált is a hírre Instagram-oldalán.
A tárgyalóterembe igyekezve, Andit lencsevégre kapta egy fotós, ahogy mosolyogva, szinte már nevetve sétál végig a Fővárosi Törvényszék folyosóján, a fotót pedig maga az énekesnő is megosztotta egy korlátozott ideig elérhető bejegyzésben, majd ezt írta hozzá:
„Elegáns kabátban, nadrágban, láthatóan feszülten lépett be a kapun… Én, ahogy feszülten belépek a kapun” – jegyezte meg Tóth Andi szarkasztikusan, ezzel mindenkinek világossá téve, hogy egy percig sem idegeskedett a tárgyalás előtt vagy alatt, korábban pedig azt is elárulta, hogy a tanúvallomás megtétele után új dalának klipforgatására siet, így nem szeretné, ha bármi elvonná figyelmét.
2023. február 8-án, Tóth Andi gyanúsítottként volt jelen a tárgyaláson, ott tett vallomásában pedig elismerte a kokain fogyasztását, és azt is elmondta, hogy 2022-ben négy-öt alkalommal fogyasztott kábítószert. A hétfői tárgyaláson a bírónő felolvasta az énekesnő és a vádlottak közötti üzenetváltásokat, ami megerősítette a korábban elhangzottakat. Tóth Andi K. Sándorral együtt többször elnevette magát, amikor szembesítették őket, hogyan egyeztettek a kábítószerek beszerzéséről és a fogyasztás tapasztalatairól.
Tóth Andi rajongói több közösségi médiafelületen is jelezték, hogy az énekesnő felszabadult viselkedése és örömteli arca igencsak meglepő, hiszen egy komoly bírósági perről van szó, melynek kis híján ő is gyanúsítottja lett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.