Oda lett Tóth Andi álomélete? Kokainbotrány és befuccsolt üzlet

A héten folytatódik a kábítószer kereskedők ellen indított per, amelynek tanúi között Tóth Andi és ByeAlex is szerepel. Az énekesnő meglehetősen érdekes vallomással állt elő.
Az énekesnőt a mai napon hallgatta meg a bíróság, aki bevallotta, hogy az első-, a másod- és harmadrendű vádlottat is ismeri, K. Sándorral pedig baráti viszonyban van.
Az énekesnő a drog-kereskedelemmel kapcsolatos ügyről elmondta: felkereste K. Sándort, hogy segítsen neki kokaint szerezni, végül pedig D. Hassan, az ügy elsőrendű vádlottja segítette ebben.
Ketten jöttek a hölggyel a házamhoz, arra nem emlékszem, melyiküknek adtam oda a pénzt. Nem emlékszem pontosan, hány alkalommal és mennyit fizettem, és 30 ezer forint lehetett a kokain grammja
– emlékezett vissza Tóth Andi. A felolvasott vallomás szerint az első találkozásukkor személyesen adta át neki a kábítószert: 4 gramm kokainért 120 ezer forintot fizetett az egykori X-Faktor győztes.
Ezt követően a bírónő felolvasta az énekesnőnek a 2023. február 8-án, tett vallomását, amikor még gyanúsítottként volt jelen a tárgyaláson. Itt elismerte a kokain fogyasztását, és azt is elmondta, hogy 2022-ben négy-öt alkalommal fogyasztott kábítószert. Elmondta, hogy a legtöbbször nem volt könnyű a kommunikáció a szír férfivel, mert nem beszéli rendesen a nyelvet. A bírónő ezt követően felolvasta az énekesnő és a vádlottak közötti üzenetváltásokat, ami megerősítette a korábban elhangzottakat. K. Sándor és Tóth Andi többször elnevette magát, amikor szembesítették őket, hogyan egyeztettek a kábítószerek beszerzéséről és a fogyasztás tapasztalatairól.
Tóth Andi korábban a rendőrségi kihallgatáson vállalta, hogy részt vesz az elterelésen, vagyis a legalább fél évig tartó, kötelező drogprevenciós programon, így elkerülte a büntetést, és gyanúsítottból tanú lett az ügyben.
A bírónő megkérdezte az énekesnőtől, hogy szedett-e olyan gyógyszert, ami az emlékeire kihatással lehet, mire az énekesnő azt válaszolta, rendszeresen nem, de ha kábítószert fogyasztott, akkor Frontint vett be, hogy megnyugodjon és tudjon aludni.
Tóth Andi elmondta, hogy nem tudja biztosan, de emlékei szerint négy-öt alkalommal találkozhatott azzal a férfival és nővel, akitől a kábítószert kapta, és ezek a találkozások legfeljebb egy percig tartottak. Az elsőrendű vádlott azonban mást mondott: állítása szerint ő csupán egyszer találkozott Tóth Andival, és nem érti, miért mond mást az énekesnő.
Az énekesnő korábban arról számolt be, hogy a tárgyalás után klipforgatás siet. Az X-Faktor mentora egy új dalt ad ki, melynek címe „Júniusban”. Noha ez Andi elmondása szerint nem egy nagy visszatérés, a rajongók mégis izgatottan várják mivel rukkol elő az énekesnő.
Fontos tisztázni, mert kijött ezerötszáz cikk arról, hogy visszatérek. Nem térek vissza, kiadok egy dalt. Hogy miért? Mert megtehetem. A klipforgatás a dalhoz az jövő hét kedden lesz, pont a tárgyalás után. Megyek tanúként. Viszont, ha elveszi a figyelmet az érkező dalról, akkor valakit megfejelek
– mondta.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
