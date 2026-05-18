Oda lett Tóth Andi álomélete? Kokainbotrány és befuccsolt üzlet

A héten folytatódik a kábítószer kereskedők ellen indított per, amelynek tanúi között Tóth Andi és ByeAlex is szerepel. Az énekesnő meglehetősen érdekes vallomással állt elő.

Az énekesnőt a mai napon hallgatta meg a bíróság, aki bevallotta, hogy az első-, a másod- és harmadrendű vádlottat is ismeri, K. Sándorral pedig baráti viszonyban van.

Az énekesnő a drog-kereskedelemmel kapcsolatos ügyről elmondta: felkereste K. Sándort, hogy segítsen neki kokaint szerezni, végül pedig D. Hassan, az ügy elsőrendű vádlottja segítette ebben.

Ketten jöttek a hölggyel a házamhoz, arra nem emlékszem, melyiküknek adtam oda a pénzt. Nem emlékszem pontosan, hány alkalommal és mennyit fizettem, és 30 ezer forint lehetett a kokain grammja

– emlékezett vissza Tóth Andi. A felolvasott vallomás szerint az első találkozásukkor személyesen adta át neki a kábítószert: 4 gramm kokainért 120 ezer forintot fizetett az egykori X-Faktor győztes.

Ezt követően a bírónő felolvasta az énekesnőnek a 2023. február 8-án, tett vallomását, amikor még gyanúsítottként volt jelen a tárgyaláson. Itt elismerte a kokain fogyasztását, és azt is elmondta, hogy 2022-ben négy-öt alkalommal fogyasztott kábítószert. Elmondta, hogy a legtöbbször nem volt könnyű a kommunikáció a szír férfivel, mert nem beszéli rendesen a nyelvet. A bírónő ezt követően felolvasta az énekesnő és a vádlottak közötti üzenetváltásokat, ami megerősítette a korábban elhangzottakat. K. Sándor és Tóth Andi többször elnevette magát, amikor szembesítették őket, hogyan egyeztettek a kábítószerek beszerzéséről és a fogyasztás tapasztalatairól.

Tóth Andi korábban a rendőrségi kihallgatáson vállalta, hogy részt vesz az elterelésen, vagyis a legalább fél évig tartó, kötelező drogprevenciós programon, így elkerülte a büntetést, és gyanúsítottból tanú lett az ügyben.

A bírónő megkérdezte az énekesnőtől, hogy szedett-e olyan gyógyszert, ami az emlékeire kihatással lehet, mire az énekesnő azt válaszolta, rendszeresen nem, de ha kábítószert fogyasztott, akkor Frontint vett be, hogy megnyugodjon és tudjon aludni.