Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit a patkányméreggel szennyezett HiPP-bébiételek ügyében

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 19:35
Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HiPP-bébiételek ügyében - közölte a burgenlandi rendőrség.
A gyanúsított kihallgatása folyamatban van, további részleteket a hatóságok nem árultak el a mérgezett HiPP-bébiételek ügyében, a nyomozás érdekeire hivatkozva.

Szándékosan mérgeztek meg több HiPP-bébiételt
Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Április 18-án találták meg az első igazoltan mérgezett bébiételes üveget, amelyet a Kismarton és környéke megyében fekvő Schützen am Gebirge településen vásároltak meg. Abban az üvegben 15 mikrogramm patkánymérget találtak. Azt még egyelőre nem közölték, hogy ennek a mennyiségnek az elfogyasztása milyen hatással lenne egy kisbabára.

Egy második üveg HiPP-bébiételt, amely vélhetően szintén patkányméreggel szennyezett, még továbbra is keresnek - közölték szombaton.

A nyomozás szándékos közveszélyokozás és súlyos testi sértés kísérlete gyanújával folyik. Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában eddig öt mérgezett bébiételes üveget találtak.

A gyártó, a Bajorországban 120 éve alapított, de ma svájci székhelyű HiPP családi nyilvánosan bejelentette, hogy zsarolási kísérlet áldozata. A céget egy általános, csak alkalmanként nézett postafiókba érkezett e-mailben zsarolták meg, a zsaroló követeléseit azonban sem a cég, sem a rendőrség nem ismertette.

A Die Presse című osztrák lap úgy értesült, hogy a zsaroló kétmillió euró hat napon belüli kifizetését követelte a vállalattól, az elektronikus levelet azonban csak két héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportpostafiókban, amelyet ritkán néznek.

A HiPP-termékek gyártója visszahívta a Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel, 190 Gramme elnevezésű termékét. Elővigyázatosságból más áruházak is leszedték polcaikról az érintett, sárgarépás-burgonyás bébiételt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
