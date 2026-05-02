Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit a patkányméreggel szennyezett HiPP-bébiételek ügyében

A gyanúsított kihallgatása folyamatban van, további részleteket a hatóságok nem árultak el a mérgezett HiPP-bébiételek ügyében, a nyomozás érdekeire hivatkozva.
Április 18-án találták meg az első igazoltan mérgezett bébiételes üveget, amelyet a Kismarton és környéke megyében fekvő Schützen am Gebirge településen vásároltak meg. Abban az üvegben 15 mikrogramm patkánymérget találtak. Azt még egyelőre nem közölték, hogy ennek a mennyiségnek az elfogyasztása milyen hatással lenne egy kisbabára.
Egy második üveg HiPP-bébiételt, amely vélhetően szintén patkányméreggel szennyezett, még továbbra is keresnek - közölték szombaton.
A nyomozás szándékos közveszélyokozás és súlyos testi sértés kísérlete gyanújával folyik. Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában eddig öt mérgezett bébiételes üveget találtak.
A gyártó, a Bajorországban 120 éve alapított, de ma svájci székhelyű HiPP családi nyilvánosan bejelentette, hogy zsarolási kísérlet áldozata. A céget egy általános, csak alkalmanként nézett postafiókba érkezett e-mailben zsarolták meg, a zsaroló követeléseit azonban sem a cég, sem a rendőrség nem ismertette.
A Die Presse című osztrák lap úgy értesült, hogy a zsaroló kétmillió euró hat napon belüli kifizetését követelte a vállalattól, az elektronikus levelet azonban csak két héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportpostafiókban, amelyet ritkán néznek.
A HiPP-termékek gyártója visszahívta a Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel, 190 Gramme elnevezésű termékét. Elővigyázatosságból más áruházak is leszedték polcaikról az érintett, sárgarépás-burgonyás bébiételt.
