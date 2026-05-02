A gyanúsított kihallgatása folyamatban van, további részleteket a hatóságok nem árultak el a mérgezett HiPP-bébiételek ügyében, a nyomozás érdekeire hivatkozva.

Szándékosan mérgeztek meg több HiPP-bébiételt

Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit a patkányméreggel szennyezett HiPP-bébiételek ügyében

Április 18-án találták meg az első igazoltan mérgezett bébiételes üveget, amelyet a Kismarton és környéke megyében fekvő Schützen am Gebirge településen vásároltak meg. Abban az üvegben 15 mikrogramm patkánymérget találtak. Azt még egyelőre nem közölték, hogy ennek a mennyiségnek az elfogyasztása milyen hatással lenne egy kisbabára.

Egy második üveg HiPP-bébiételt, amely vélhetően szintén patkányméreggel szennyezett, még továbbra is keresnek - közölték szombaton.

A nyomozás szándékos közveszélyokozás és súlyos testi sértés kísérlete gyanújával folyik. Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában eddig öt mérgezett bébiételes üveget találtak.