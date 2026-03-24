Tolvai Reni és az autója is lángokba borult – videó

Tolvai Reni ismét hatalmasat alkotott: legújabb videóklipje lenyűgözte rajongóit.

Megjelent Tolvai Reni új videóklipje

Reni a Feel the Fire című számát adta ki, és a hozzá készült klip sem mondható visszafogottnak. Az énekesnő egy lángoló autót vezet, majd teljes bőrfelszerelésben és macskafülekkel, szó szerint lángolva uralja a helyszínt.

A slágeren nem egyedül dolgozott: Yamina is csatlakozott hozzá, a páros pedig szó szerint tűzön-vízen ment keresztül a klipben.

Brutál jó lett a zene, alig vártam, hogy kijöjjön! Nagyon odatettétek magatokat, queens!

- írta egy lelkes rajongó Reni Instagram-videója alatt.

Két tuti csaj összerakta. Szépek vagytok, és a szám is jó

- írta egy néző a YouTube-hozzászólások között.

Tolvai Reni új videóklipje