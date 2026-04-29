T. Danny drogproblémáiról vallott: „Elmentem a falig, láttam, s most megyek egy másik irányba”

Drogproblémáiról vallott T. Danny. A rapper őszintén nyilatkozott azokról a nehéz időkről, amelyeket a háta mögött hagyott. Az ország egyik legnépszerűbb rappere sötét múltját váltotta le azután, hogy rájött, nagyon nem jó irányba halad az élete. Elvesztette a kapcsolatait, és úgy tűnt végleg kicsúszott a lába alól a talaj. Aztán egy napon megvilágosodott és rájött, itt az ideje leszokni az önpusztító életmódról.
Sokan aggódtak a népszerű rapper T. Danny állapotáért az elmúlt időszakban. Családja és barátai a végletekig kitartottak mellette. Eljött azonban egy mélypont az életében, amikor rájött: ideje letenni a drogokat. T. Danny immáron fél éve tiszta, Balázsék reggeli műsorában mesélt őszintén a mögötte álló időszakról.
T. Danny többszáz millió forintot költött kábítószerekre és napokon keresztül tartó házi bulikat szervezett. A csajozást is a mértéktelen határig vitte, és sokszor került életveszélyes helyzetekbe is. T. Danny, aki polgári nevén Telegdy Dániel két éven keresztül folytatta a pusztító életvitelét, azonban fél évvel ezelőtt úgy döntött, hogy itt az ideje ennek véget vetni és visszaállni a normális életre, azóta tiszta. Mint mondja leszámolt a sötét múltjával, nagy visszatérésre készül, s a család a barátok és a rajongók szeretetet nélkül valószínűleg már nem is élne.
Az utolsó pont az volt, amikor a tükörképem mondta nekem azt, hogy most volt elég. Amikor már nehezen tudtam a saját szemembe nézni, mert észrevettem azt, hogy ez nagyon nem én vagyok
– mondta a rapper Balázsék reggeli műsorában szerdán. - „Amikor rendőrségi ügyem lett belőle, azok olyan ébresztők voltak, amire már nem tudtam odafigyelni.”
A 27 éves rapperért okkal aggódtak a közeli rokonok barátok, sokszor volt olyan eset, hogy a kimerültségtől elájult, sokszor kellett mentőt hívni hozzá, és nem egyszer gyűlt meg baja a hatóságokkal sem. „Első alkalommal a kocsimban járó motorral aludtam, mert ott ájultam be, miközben vártam a sofőrömet, egyszer így vittek be, máskor pedig kijöttek házhoz” - vallotta be T. Danny.
A rajongóknak feltűnt, hogy hónapok óta fekete maszkot visel a rapper, aminek hátterében a mértéktelen kokainfogyasztás áll, aminek következtében elsorvadt az orrsövénye. S hogy mikor dobhatja el a maszkot? Arra a rapper sem tudott válaszolni, annyi bizonyos, hogy erre még idén kerülhet sor egy műtétet követően. A beavatkozás során a rapper saját porcát fogják visszaépíteni.
A kokain fogyasztása olyan mértékeket ért el, hogy sok esetben tíz percet is alig bírt ki a kábítószer nélkül, amely szépen lassan a munkájára és a kapcsolataira is kihatott. Arról nem is beszélve, hogy elképzelhetetlen összegeket hagyott a dílereknél, s a személyisége is teljesen megváltozott.
Nyilvánvalóan le lehetett volna előbb állni ezekkel a dolgokkal, meg ezzel az önpusztítással. Sajnos nekem eljutott egy olyan pontra, amikor már magamtól is megtudtam tenni, mert annyira elegem volt és annyira kaptam a pofonokat.
- idézte fel az ébredés pillanatát T. Danny.
Szintén a reggeli műsorban nyilatkozott T. Danny barátja, aki elmondta, hogy volt egy olyan pont, amikor azt hitte, hogy elveszíti a barátját. „Jó pár olyan helyzet volt, ahol azt éreztük, hogy nem tudjuk meddig lehet még ezt csinálni. Mi láttuk tényleg azt a pontját, amikor ő is realizálta, hogy azért, hogy van valami ami »már nagyon túl nő rajtam.« ” - nyilatkozta a barátja.
A rapper szerencsére időben rájött arra, hogy merre halad az élete, és saját magától, mindenféle külső segítség nélkül változtatott az életmódján: nem drogozik többé, kapcsolatait is rendezte, és a viharos múltját is maga mögött hagyta. „Egy új korszak kezdődött, és abszolút nem félek ettől, nagyon biztos vagyok magamban, a képességeimben meg az akaratomban. Ez nem akarat kérdése: elmentem a falig, láttam, megnéztük, szuper, s most megyek egy másik irányba.” - zárta a rapper.
S úgy tűnik, a karrier építés megkezdődött, hiszen nem régiben jelentették be, hogy a rapper lesz az egyik új Megasztár zsűritag a TV2 legsikeresebb tehetségkutatójában.
