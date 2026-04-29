T. Danny drogproblémáiról vallott: „Elmentem a falig, láttam, s most megyek egy másik irányba”

Drogproblémáiról vallott T. Danny. A rapper őszintén nyilatkozott azokról a nehéz időkről, amelyeket a háta mögött hagyott. Az ország egyik legnépszerűbb rappere sötét múltját váltotta le azután, hogy rájött, nagyon nem jó irányba halad az élete. Elvesztette a kapcsolatait, és úgy tűnt végleg kicsúszott a lába alól a talaj. Aztán egy napon megvilágosodott és rájött, itt az ideje leszokni az önpusztító életmódról.

Fotó: Mediaworks Archív

Sokan aggódtak a népszerű rapper T. Danny állapotáért az elmúlt időszakban. Családja és barátai a végletekig kitartottak mellette. Eljött azonban egy mélypont az életében, amikor rájött: ideje letenni a drogokat. T. Danny immáron fél éve tiszta, Balázsék reggeli műsorában mesélt őszintén a mögötte álló időszakról.

T. Danny többszáz millió forintot költött kábítószerekre és napokon keresztül tartó házi bulikat szervezett. A csajozást is a mértéktelen határig vitte, és sokszor került életveszélyes helyzetekbe is. T. Danny, aki polgári nevén Telegdy Dániel két éven keresztül folytatta a pusztító életvitelét, azonban fél évvel ezelőtt úgy döntött, hogy itt az ideje ennek véget vetni és visszaállni a normális életre, azóta tiszta. Mint mondja leszámolt a sötét múltjával, nagy visszatérésre készül, s a család a barátok és a rajongók szeretetet nélkül valószínűleg már nem is élne.

Az utolsó pont az volt, amikor a tükörképem mondta nekem azt, hogy most volt elég. Amikor már nehezen tudtam a saját szemembe nézni, mert észrevettem azt, hogy ez nagyon nem én vagyok

– mondta a rapper Balázsék reggeli műsorában szerdán. - „Amikor rendőrségi ügyem lett belőle, azok olyan ébresztők voltak, amire már nem tudtam odafigyelni.”

Még idén megválik maszkjától

A 27 éves rapperért okkal aggódtak a közeli rokonok barátok, sokszor volt olyan eset, hogy a kimerültségtől elájult, sokszor kellett mentőt hívni hozzá, és nem egyszer gyűlt meg baja a hatóságokkal sem. „Első alkalommal a kocsimban járó motorral aludtam, mert ott ájultam be, miközben vártam a sofőrömet, egyszer így vittek be, máskor pedig kijöttek házhoz” - vallotta be T. Danny.