T. Danny nem titkolja, saját magának is kimondta: "Jó nagy szar alak lettél"

T. Danny drogbotrányai régóta folyamatos téma volt a nyilvánosságban. A zenész körüli bizarr ügyek és titokzatos viselkedése a rajongóknak is szemet szúrt, aminek hosszú hónapok találgatásai után ő maga vetett véget. Kamerák elé ült és elmesélte a történetét. A maszk mögött című dokumentumfilm kendőzetlen őszinteséggel mutatja be az átélt borzalmakat, ahol többek között Dani családja, kollégái és barátai is megszólaltak. A zenész most Till Attila Tilla Optima Zóna című podcast-jében mesélte el, hogy mi volt az a pont, ami tényleg észhez térítette, hogy nem jó úton jár.

T. Danny orrának rejtélye hónapok óta foglalkoztatja a rajongókat (Fotó: MEDIAWORKS)

T. Danny saját magát sem szerette már

A rapper rengeteg csalódást és fájdalmat élt át, de mint mondja, két olyan fontos szegmens is volt a történetében, ami végül ráébresztette őt a fájó igazságra.

Egyrészt egy önvizsgálat. Hogy mondd ki magaddal szemben. Én azt mondtam ki, hogy jó nagy szar alak lettél

– vallotta, bár azt hozzátette, hogy ez is nyilvánvalóan egy folyamat része volt.

"Elérkezett egy pont, amikor már nem azt mondtam, hogy szuperhős vagyok és enyém a világ, hanem elkezdtem azt mondnai, hogy szomorú, hogy ez lettél. És amikor önmagaddal is szembesülni kell, akkor az egy olyan pont, ami fájó tud lenni, mert akkor jössz rá, hogy másoknak mi lettél tulajdonképpen. Ha már magadat sem szereted igazán."

A segítségnyújtással kapcsolatban T. Danny elárulta, hogy szerinte az ő generációja már egészen másképp gondolkozik, ami nyilván megnehezíti a gyógyulás első lépéseit. Úgy véli, azokat a fiatalokat, akik hasonló cipőben járnak, a szókimondással lehet leginkább megközelíteni, mert az sokkal inkább célravezető, mint adott esetben egy szakszerű, profi módszer.

Azt hiszem, a szókimondás, az egyfajta lazaság is. Hogy ki lehet mondani a dolgokat. Ha egy függővel így beszélnek, akkor ő is tud magáról lazán beszélni és akkor talán saját magával szemben is tud lazább lenni és el tud indulni az útján.

T. Danny dokumentumfilmjében megrázó őszinteséggel vallott a legsötétebb, drogos időszakáról. Ma már a gyógyulás útján jár, hamarosan a színpadra is visszatér (Fotó: MEDIAWORKS)

Mi érintette meg igazán a barátaitól és a családjától?

Természetesen az, amikor az őszinteség vágta pofon.

Amikor kimondták, hogy nem ismernek rám, vagy hogy ez már nem az én barátom.

Tilla azon kérdésére, hogy gyűlölettel tekintett-e rájuk ezek után, a rapper nemleges választ adott, azt azonban hangsúlyozta, hogy szerinte is fontos, hogy mindig legyenek olyan emberek az ember életében, akik felvállalják, hogy ők a tükrök. „Abszolút, szerintem erre valók a barátok” T. Danny elárulta, hogy ugyanakkor jól eső érzés volt neki, hogy bár család nem is kapott választ a miértekre, el tudták fogadni és bármennyire is nehéz, lazán tudták kezelni a kialakult helyzetet.

„Még ha nem is értik, mert nem érthetik teljesen, hogy mi zajlott bennem akkor, de megértették és elfogadták, hogy túl akarok ezen lépni és nem ennyi vagyok”