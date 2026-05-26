Ezt nem láttuk jönni: Az Eufória főszereplőjét az utolsó epizód előtt nyírták ki

Az óra vészesen gyorsan ketyeg az Eufória-fanok számára. Tudniillik a 2019-ben induló sorozatból már csak mindössze egyetlen epizód maradt, ám ne szaladjunk ennyire előre, mert az utolsó előtti rész is rengeteg izgalmat tartogatott. Az Eufória e heti részében volt szex, dráma és halál is, de mindenki csak felelősséggel olvassa tovább cikkünket, mert a következő sorok erősen SPOILER-esek!

Az Eufória 3. évadának legfelkavaróbb részéért Sydney Sweeney és Jacob Elordi felváltva feleltek (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Megint Sydney Sweeney nyögéseitől volt hangos az HBO Max

Az ég kék, a fű zöld, Sydney Sweeney pedig, ha Rév Marcell kameráját látja, vetkőzni kezd. Csak hogy néhány evidens dolgot említsünk. Az Eufória legújabb epizódja tehát olyan sok újdonságot ilyen szempontból nem rejtene, ám Sweeney kisasszony ezúttal nemcsak buja bájait leplezte le, hanem igazi 18+-os lepedőakrobata-mutatványokat hajtott végre, amire eddig még az évad során nem volt példa.

És nemcsak az az érdekes, hogy Sydney Sweeney mit csinált, hanem az is, hogy kivel. A szőke bombázó aktuális partnere ugyanis már génjeiből eredően tudja, hogyan kell bánni a nőkkel, hiszen az új Eufória-részben nem más vendégszerepelt mint Richard Gere fia, Homer Gere, aki ugyan eddig már többször is felbukkant az évad során, de a legtöbb képernyőidőt most kapta. Valószínűleg sok fiatal színész álmodik olyan karrierkezdetről, mint az ifjabb Gere-é, kinek az Eufóriában adatott meg élete első szerepe, és ez szinte rögtön egy ágyjelent napjaink legszexibb színésznőjével.

Jacob Elordi sorsa megpecsételődött, már az Eufória fináléja előtt (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Zendaya helyett egy másik Eufória-szereplő köszönt el idő előtt

Azonban hiába kellett a világ szinte minden háztartásában lejjebb halkítani a tévékészülékeket, mégsem a Sydney Sweeney-filmek és sorozatokban gyakran előforduló pőre parádé miatt marad emlékezetes az Eufória 3. évad 7. része.

A múlt heti epizódot azért várta minden fanatikus körmét csonkig rágva, hogy kiderüljön, Zendaya Rue-jának idő előtt főtt-e le vajon a kávé. Ha lennének sorozatok karaktereinek sorsával foglalkozó fogadási irodák, a főhősnő korai halálára igen alacsonyak lettek volna az odds-ok, ám végül mégis a másik tuti tipp jött be.