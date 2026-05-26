Drámai döntés, Varga Barnabásék elhalasztották az esküvőjüket

Görögországban kereste fel Csisztu Zsuzsa az AEK Athén bajnok csatárát és menyasszonyát. Az interjú második részében a pár athéni otthonába is betekintést nyerhettek a nézők, ahol elsőként Varga Barnabás menyasszonya, Skrapits Laura mesélt a görögországi mindennapjaikról. Később a magyar támadó is csatlakozott a beszélgetéshez, és a szakmai témák mellett szóba került a magánéletük. A páros elárulta, hogy a sűrű program és az időhiány miatt kénytelenek voltak elhalasztani a májusra tervezett esküvőjüket.

Varga Barnabásék időhiány miatt elhalasztották az esküvőjüket / Fotó: AEK

Szerettük volna, hogy még májusban megtarthassuk az esküvőt, de az időhiány miatt végül úgy döntöttünk, elhalasztjuk egy kicsit

– mondta Varga Barnabás, majd menyasszonya hozzátette: jelenleg nem az esküvő élvez prioritást az életükben, ugyanakkor a jövőben szeretnének majd tartani egy lagzit.

Varga Barnabásék már a közös gyermeken is gondolkodnak

Varga Barnabás szerződése 2029 nyaráig köti a AEK Athénhoz, a pár pedig egyelőre úgy tervezi, hogy addig Görögországban maradnak. Ugyanakkor már a távolabbi jövőre is gondolnak: a magyar válogatott támadó elárulta, kapcsolatukban is szeretnének új szintre lépni.

Egyelőre az a terv, hogy kitöltjük a hároméves szerződést, hiszen eddig minden szempontból pozitív tapasztalataink vannak. Nagyon jól érezzük magunkat, így jelenleg azt mondhatjuk, minden adott ahhoz, hogy hosszú távon is itt képzeljük el a jövőnket. Emellett a kapcsolatunkban is szeretnénk előrelépni: a házasság és a családalapítás is szerepel a terveink között

– mondta a futballista.