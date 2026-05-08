Megszólalt a pszichológus T. Danny-ről: döbbenetes, milyen tényezők nehezíthetik a teljes gyógyulását

T. Danny drogproblémái hónapokkal azelőtt már napvilágot láttak, hogy megjelent volna "A maszk mögött" című dokumentumfilm sorozata, hiszen a rajongóknak már hónapokkal korábban feltűnt, hogy valami nincs rendben: látványosan lefogyott, furcsán viselkedett és megjelent rajta a mára már ikonikussá vált fekete maszk is, amely a tönkrement orrának látványát hivatott elfedni. A rapper szerencsére még időben visszafordult arról a lejtőről, amit sokan már végzetesnek hittek, jelenleg is mindent megtesz a gyógyulásáért. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy egy laikus gondolná. Drelyó Ágnes szakpszichológus interjújában elmondta: T. Danny esete több szempontból is speciális.
A kétrészes dokumentumsorozatban a zenész sokat mesélt az érzéseiről, mindamellett, hogy barátai, családtagjai és zenésztársai is megszólaltak, milyen volt nekik közvetlen közelről megtapasztalni annak veszélyét, hogy esetleg el is veszíthetik őt. A felépüléssel kapcsolatban Drelyó Ágnes rávilágított: a közösségi média kifejezetten nehezítő tényező a felépülési folyamatban.
Óriási nyomást okoz a közösségi média abban a tekintetben, hogy folyamatos elvárásokat támaszt az énekes felé, amiknek nyilván szeretne megfelelni; arról nem is beszélve, hogy ezen a platformon túl gyakran és túl sokáig lehetnek felemlegetve a múlt hibái, amelyek szégyent és szorongást válthatnak ki, ami lélektani túlterheléshez vezethet. Az egyéni józanság és absztinencia (valamilyen vágy, testi élvezet vagy szer tudatos és önkéntes kerülése - a szerk.) hamis biztonságérzetet adhat neki, s bár az már egy komoly eredmény, de semmiképp sem jelenti még a teljes stabilitást.
A pszichológus szerint a fizikai kiegyensúlyozottság és megerősödés miatt olyan is előfordulhat, hogy csökken az óvatosság és fizikai, illetve lélektani értelemben is túlvállalja magát, amit kizárólag stabil terápiás háttérrel, támogató környezettel világos, pontos határok betartásával a munkában, és fokozatos, nem túl gyors tempójú újraterheléssel lehet elkerülni.
Drelyó Ágnes hangsúlyozta: T. Danny személyisége kifejezetten különleges a tekintetben, hogy nagyon komoly élsportolói múlttal rendelkezik, ez pedig automatikusan olyan elvárásokat támaszt felé, hogy erős, önfegyelem tekintetében is magas szinten edzett személyről beszéljünk.
Amennyiben az élsport nem egy belső folyamat, hanem külső, edzőknek vagy szülőknek való megfelelés, akkor a belső nyomást az egyén nem tudja kompenzálni. Ő azokat az önértékelési sikereket, amiket korábban a sportból élhetett meg, a zenei világ területére helyezte át.
A zene azonban egyáltalán nem olyan egzakt, mint a sport, hiszen nem mérhető ugyanúgy számokban. A sportnál a sikert egy meccs, egy érem, egy országos bajnokság, világcsúcs, vagy bármi, nagyon jól definiálja.
A zenében és a művészetek világában ez sokkal nehezebben mérhető, hiszen mi számít sikernek: százezres megtekintés? Egymillió like? Egy teltházas aréna? Nincs egyértelműen lefektetve, ami már önmagában véve is óriási bizonytalanságot okoz
- mondja a pszichológus.
A zenész mindenesetre jó úton halad, veszélyek ide vagy oda, családja és barátai mellette állnak és mindenben támogatják, illetve terápiás segítséget is kap. A T. Danny dalok pedig hamarosan újra felcsendülhetnek, hiszen koncertre készül, illetve ősszel a Megasztár zsűriszékében is helyet foglal majd.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
