Megszólalt a pszichológus T. Danny-ről: döbbenetes, milyen tényezők nehezíthetik a teljes gyógyulását

T. Danny drogproblémái hónapokkal azelőtt már napvilágot láttak, hogy megjelent volna "A maszk mögött" című dokumentumfilm sorozata, hiszen a rajongóknak már hónapokkal korábban feltűnt, hogy valami nincs rendben: látványosan lefogyott, furcsán viselkedett és megjelent rajta a mára már ikonikussá vált fekete maszk is, amely a tönkrement orrának látványát hivatott elfedni. A rapper szerencsére még időben visszafordult arról a lejtőről, amit sokan már végzetesnek hittek, jelenleg is mindent megtesz a gyógyulásáért. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy egy laikus gondolná. Drelyó Ágnes szakpszichológus interjújában elmondta: T. Danny esete több szempontból is speciális.

T. Danny orra a droghasználat miatt roncsolódott, amelyet csak műtéttel lehet majd helyreállítani (Fotó: Mediaworks)

A kétrészes dokumentumsorozatban a zenész sokat mesélt az érzéseiről, mindamellett, hogy barátai, családtagjai és zenésztársai is megszólaltak, milyen volt nekik közvetlen közelről megtapasztalni annak veszélyét, hogy esetleg el is veszíthetik őt. A felépüléssel kapcsolatban Drelyó Ágnes rávilágított: a közösségi média kifejezetten nehezítő tényező a felépülési folyamatban.

Óriási nyomást okoz a közösségi média abban a tekintetben, hogy folyamatos elvárásokat támaszt az énekes felé, amiknek nyilván szeretne megfelelni; arról nem is beszélve, hogy ezen a platformon túl gyakran és túl sokáig lehetnek felemlegetve a múlt hibái, amelyek szégyent és szorongást válthatnak ki, ami lélektani túlterheléshez vezethet. Az egyéni józanság és absztinencia (valamilyen vágy, testi élvezet vagy szer tudatos és önkéntes kerülése - a szerk.) hamis biztonságérzetet adhat neki, s bár az már egy komoly eredmény, de semmiképp sem jelenti még a teljes stabilitást.

A pszichológus szerint a fizikai kiegyensúlyozottság és megerősödés miatt olyan is előfordulhat, hogy csökken az óvatosság és fizikai, illetve lélektani értelemben is túlvállalja magát, amit kizárólag stabil terápiás háttérrel, támogató környezettel világos, pontos határok betartásával a munkában, és fokozatos, nem túl gyors tempójú újraterheléssel lehet elkerülni.