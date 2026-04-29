Dallos Bogi és Herceg Erika már készülnek a megasztáros vitákra

Herceg Erika és Marics Peti, a tavalyi sikeres széria után ismét visszatér a zsűriszékbe, akik mellé két új arc is érkezik a TV2 képernyőjére. Puskák-Dallos Bogi és T. Danny még új a Megasztár nézői számára, ám ez nem marad így sokáig, mivel személyiségükkel hamar elnyerhetik majd a rajongók szívét. A zsűritagok most egymásnak üzentek a műsor előtt, már nagyon várják, hogy szerepelni tudjanak a Megasztárban.

Marics Peti keményen beleállt a megasztáros zsűritársaiba

Erika drágámnak azt üzenném, hogy csókoltatom és remélem, hogy most egy kicsit jobban jelen lesz a versenyben, mint legutóbb. Ott nem volt az igazi.

– bírálta viccesen tavalyi zsűritársát Marics Peti.

„Dani bátyámat nagyon várom, aztán lehet, hogy megvadul megint, mint a Dancingben és hirtelen félredobja a barátságot meg minden ismeretséget és nekijön a torkomnak” - állt bele egyik legjobb barátjába az énekes.

Telegdy Dánielt sem kell félteni, aki szintén ott lesz a Megasztár zsűriszékében. T. Danny visszafogottabban üzent két hölgytársának, ám barátját ő sem kímélte. „Bogival nagyon várom a közös munkát, először fogunk így találkozni és most ismerhetjük meg egymást személyesen is. Egy közös út és feladat lesz, hogy a versenyzőkből kihozzuk a legjobbat. Erikával nagyon várom a közös veszekedéseket. Csak viccelek, de azt tényleg várom, hogy jobban megismerjelek, mint személy és mint előadó. Petikém te már sok mindent tudsz rólam, de mondjuk egy kicsit még mindig fáj, hogy megelőztél a Dancing with the Stars-ban. Mindegy, ezt félre tudom tenni” - üzente társainak T. Danny.

Herceg Erika közösen üzent a zsűritagoknak

Nagyon örülök, hogy veletek leszek. Óvakodjatok a szőkétől, mert felborzolom majd a kedélyeket

– küldte sokat sejtető üzenetét a többieknek Erika.

Dallos Bogi és Marics Peti között elég szoros barátság alakult ki az évek alatt, ám T. Dannyvel a műsor folyamán tudnak majd összehaverkodni. „Danival én ideáig csak maszkban találkoztam, de akkor nagyon pontosan érkezett a forgatásra. Azt hallottam, hogy fél Budapest megfordult a házibulijaiban. Érdekes, én még csak most ismertem meg” - fűzte hozzá Bogi.