Puskás Ferenc gyönyörű dédunokája ellopta a show-t a Hősök terén

Már csak néhány óra van hátra a budapesti PSG-Arsenal BL-döntő kezdéséig, a futball-láz pedig egyre nagyobb a fővárosban. A Puskás Arénában rendezendő fináléra már napokkal ezelőtt megérkezett Magyarországra Puskás Ferenc dédunokája, Ane Puskás is, aki a helyszínen tekinti meg az év egyik legjobban várt mérkőzését. A fiatal hölgy az elmúlt napokban több budapesti helyszínen is feltűnt, a Hősök terén tett látogatása pedig különösen nagy figyelmet kapott.

Fotó: John Walton - PA Images

Bár Ane Puskás kedvenc csapata, a Real Madrid ezúttal nem jutott be a budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe, a spanyol sztárklub így sem maradhatott ki a programjából. A Hősök terén kiállított mezek között rögtön kiszúrta a királyi gárda relikviáját, amelyről egy fotót is megosztott Instagram-sztorijában.

Puskás Ferenc dédunokája emellett a Puskás Arénába is ellátogatott, ahol egy igazán különleges és érzelmes pillanatot örökített meg. A stadion lelátóján dédnagyapja legendás mezével pózolt, az ikonikus fotó pedig pillanatok alatt a rajongók egyik kedvencévé vált.