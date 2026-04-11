Zokogásban tört ki a kamerák előtt: T. Danny édesanyja a legnagyobb tragédiától tartott

T. Danny orra és a drogokkal kapcsolatos botrányai egy idő után eljutottak arra a pontra, ahol már nem lehetett titkolni, mekkora a baj. A zenész a gyógyulás útjára lépett, ehhez azonban sok időre volt szükség, közben pedig nem esett szó arról, mennyire megviselte Dani családját, hogy így kellett látniuk őt.

T. Danny szülei és testvérei a legrosszabb rémálmukat élték, édesanyja tragédiától tartott (Fotó: Mediaworks)

T. Danny maszkja mögött egy összetört lélek rejtőzködött

A maszk mögött című dokusorozat középpontjában Telegdy Dániel azon életszakasza áll, amikor az énekes botrányból botrányba keveredett, látványos fogyás, szakítás, drogfogyasztás és vállalhatatlan viselkedés is témát adott a nyilvánosságnak, és aggodalmat a rajongóknak. A dokumentumfilmben nemcsak saját nézőpontjából ismerhetjük meg a zűrös időszak minden részletét, hanem közeli hozzátartozók, barátok és zenésztársak is kendőzetlen őszinteséggel mesélik el, hogyan festett mindez a színfalak mögött. Édesanyja például érthető módon többször is elsírta magát, hiszen ő volt az, akinek szembe kellett néznie a ténnyel, hogy esetleg nem tudják megmenteni a gyermekét.

Minden gondolatom, minden másodpercben a lehetőségek mérlegelése volt és hogy mit lehetne tenni, hogy segítsünk neki. Nagyon-nagyon féltem, hogy elveszítem őt.

Dani testvére, Telegdy Ádám úgy fogalmazott: mindannyian érezték, hogy lesz majd egy mélypont, ahová ha eljut, akkor az már elegendő visszacsatolás lesz neki, hogy változtasson. A kérdés azonban az volt, hogy vajon elérkezik-e ehhez a mélyponthoz, vagy egyszer csak jön a telefonhívás, hogy nem ébredt fel reggel. Édesanyjuknak nem csak így látni volt nehéz a fiát, de tudomásul kellett vennie azt is, hogy amíg Dani nem akar segíteni saját magán, addig nem tudják a problémáját megoldani.

Ezt várni, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor eléri a legmélyét – ami bármi lehet – nagyon nyomasztó.

Ádám szerint minden szülő egyik legnagyobb rémálma vált valóra azzal, hogy a zenész ennyire mélyre került.