Szörnyű baleset Tiszavasvárinál: bennégett az autójában a sofőr

Egymásba rohant egy traktor és egy autó a 36-os főúton, Tiszavasvári és Nagycserkesz között, a járművek ki is gyulladtak. A teljes terjedelmükben égő járműveket a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók eloltották. A traktor vezetőjéhez mentő érkezett, a személykocsi sofőrjét oltás közben fedezték fel az autóban. Az esethez egy nyíregyházi hivatásos egység és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is vonult, a helyszínre tart a hajdúnánási vízszállító. A baleset miatt a főutat teljes szélességében lezárták.
