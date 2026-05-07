Menekülés közben milliókat szórtak ki az autóból az álrendőrök

A történet május 6. előtt kezdődött, amikor egy ismeretlen elkövető telefonon felhívta az arnóti sértettet, és banki alkalmazottnak adta ki magát. A csaló azt állította, hogy a férfi bankszámláját támadás érte, ezért azonnali intézkedésre van szükség. A férfi később álrendőrként is akcióba lépett – de végül az igazi egyenruhások csaptak le rá.

Álrendőrök menekültek a pénzzel

A hívást ezt követően egy „rendőrhöz” kapcsolták, aki tovább erősítette a megtévesztést, és rávette az áldozatot, hogy egy úgynevezett „biztonságos számlára” utaljon át több mint 8 millió forintot. Később újabb utalást kértek, ezúttal több mint 7 millió forint értékben, ezt azonban a bank már időben blokkolta.

A csalók ezután még merészebb lépésre vették rá az áldozatot: azt mondták neki, vegye ki a számláján maradt több mint 20 millió forintos megtakarítását, és adja át készpénzben „rendőri megőrzésre”. A férfi ezt megtette, majd Arnót külterületén átadta a pénzt a két álrendőrnek.

Fejvesztve menekültek az álrendőrők az igaziak elől

Ezt követően a gyanúsítottak autóval elhagyták a helyszínt, azonban a rendőrség hamar a nyomukra akadt. A Miskolci Rendőrkapitányság nyomozói bűnügyi információk alapján követték a 40 éves göncruszkai és a 29 éves abaújkéri férfit. A menekülés közben a gyanúsítottak észrevették őket, és több millió forintot kidobtak az autóból. Nem sokkal később Szikszó térségében, az M30-as autópályán balesetet szenvedtek, ahol a rendőrök elfogták őket.

A hatóságok a két férfit csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. A rendőrség a kidobott és megtalált több mint 20 millió forintot lefoglalta. A nyomozás során az is kiderült, hogy a gyanúsítottak nem először követtek el hasonló bűncselekményeket, más vármegyékben is aktívak voltak – írja a police.hu.