Három generáció egy videóban: Szandi könnyekig ható vallomása anyák napján

Szandi számára az idei anyák napja különlegesebb, mint bármelyik korábbi. Az ország kedvenc énekesnője Instagram-oldalán osztott meg egy privát pillanatokból összeállított videót, amelyben nemcsak saját édesanyja és gyermekei tűnnek fel, hanem az a határtalan szeretet is, ami átöleli a családjukat. A bejegyzésben Szandi őszintén vallott arról, mit jelent számára egyszerre gyermeknek és anyának lenni, és elárulta: hamarosan egy teljesen új szerepben is kipróbálhatja magát.
Az énekesnő bejegyzésében mélyenszántó gondolatokat osztott meg követőivel az anyaságról, amit az élet legnagyobb csodájának és misztériumának nevezett. Szandi szerint ebben a különleges állapotban egyszerre élheti meg a gondoskodó szülő és a hálás gyermek szerepét:
Amikor egyszerre vagyok gyermek, tartozom valakihez akinek a világmindenséget jelentem és édesanyaként a gyermekeim által összekapcsolódóm az élet eredendő jóságával és szépségével.
A megható sorokban az énekesnő külön kiemelte, mennyire hálás saját édesanyjáért és három csodálatos gyermekéért. Az ünnepi poszt azonban tartogatott még egy szívmelengető részletet, hiszen Szandi emlékeztette a rajongóit, hogy már nincs sok hátra: néhány hónapon belül ő maga is megtapasztalhatja, milyen nagymamává válni.
