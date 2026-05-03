Három generáció egy videóban: Szandi könnyekig ható vallomása anyák napján

Szandi számára az idei anyák napja különlegesebb, mint bármelyik korábbi. Az ország kedvenc énekesnője Instagram-oldalán osztott meg egy privát pillanatokból összeállított videót, amelyben nemcsak saját édesanyja és gyermekei tűnnek fel, hanem az a határtalan szeretet is, ami átöleli a családjukat. A bejegyzésben Szandi őszintén vallott arról, mit jelent számára egyszerre gyermeknek és anyának lenni, és elárulta: hamarosan egy teljesen új szerepben is kipróbálhatja magát.

Megható családi pillanat: Szandi hálát adott édesanyjáért és gyermekeiért, miközben már a nagymamaságra készül

Szandi szerint az anyaság a létezés legnagyobb titka

Az énekesnő bejegyzésében mélyenszántó gondolatokat osztott meg követőivel az anyaságról, amit az élet legnagyobb csodájának és misztériumának nevezett. Szandi szerint ebben a különleges állapotban egyszerre élheti meg a gondoskodó szülő és a hálás gyermek szerepét:

Amikor egyszerre vagyok gyermek, tartozom valakihez akinek a világmindenséget jelentem és édesanyaként a gyermekeim által összekapcsolódóm az élet eredendő jóságával és szépségével.

A megható sorokban az énekesnő külön kiemelte, mennyire hálás saját édesanyjáért és három csodálatos gyermekéért. Az ünnepi poszt azonban tartogatott még egy szívmelengető részletet, hiszen Szandi emlékeztette a rajongóit, hogy már nincs sok hátra: néhány hónapon belül ő maga is megtapasztalhatja, milyen nagymamává válni.