Áll a bál: betörtek Sydney van den Bosch házába

Egy bizonyos: Sydney van den Bosch az utóbbi időben nagyon nem unatkozik. Bizonyára szupererővel rendelkezik, elképesztő ugyanis, hogy milyen aktív életet él várandósan. Az első trimeszterben - ami pedig sokak szerint a legnehezebb az állandó rosszullétek miatt - végig A Nagy Duett színpadán volt, folyamatosan próbált és fellépett. A műsor végéhez közeledve már takargatni kellett a pocakját, és hiába remélte, hogy hamarosan kiesik, a közönség egészen a fináléig bent tartotta. Ezt követően Svédországba mentek utazgatni a férjével, és még most is rengeteget mászkálnak szerte az országban. Mindemellett építkeznek is, ami szintén sok rohangálással és idegeskedéssel jár.

Sydney már nagyon várja a babát

Mint a legtöbb kismamában, Sydney-ben is feléledt a fészekrakó ösztön. A harmadik trimeszterben már csak arra tud gondolni, hogy mire a kis jövevény megszületik, minden rendben legyen, és tökéletes körülmények közé tudja hazavinni. Az anyukák ilyenkor bősz takarításba és babaszobadekorálásba kezdenek, Sydney-nél azonban speciális a helyzet. A pár háza ugyanis még közel sincsen készen, így tehát a babaszobát sem tudták kialakítani. És bár már javában zajlik az építkezés, úgy tűnik, vannak, akiknek így is lakhatónak tűnik az épület.

Róka tört be Sydney-ék otthonába

Sydney és férje úgy döntött, romantikusan megnézik a naplementét a háztetőről, amikor ugyanis észrevették, hogy egy róka tört be és költözött be az otthonukba. A hívatlan vendég nagyon otthonosan mozgott, és cseppet sem zavarta, hogy a ház ember-tulajdonosai is megérkeztek:

Egy csepp félelem sincs az emberektől, úgy rohangál a tetőnkön, mintha az övé lenne. Elnézésedet kérjük, hogy jöttünk naplementét nézni

- írja Sydney.