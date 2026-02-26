Kiara Lord elárulta, mit tett Stohl András az ágyban: "A légyottunk végén is volt még egy..."

A TV2 párkereső műsorának legutóbbi évada rengeteg vitát és találgatást szült. A nézők figyelmét különösen Kiara Lord és Stohl András kapcsolata kötötte le, hiszen a köztük érzékelhető kémia és feszültség szinte tapintható volt. A rajongók sokáig biztosra vették, hogy a színész végül őt választja, különösen azután, hogy együtt töltöttek egy éjszakát. A döntés azonban más irányt vett, és ezzel újabb kérdések kerültek előtérbe.
Kiara Lord szerint a forgatás alatt egy korábban vírusként terjedő videó is különös hangulatot adott a kapcsolatuknak. A felvételen a színész vadászat közben szarvasbőgést utánoz, ami az internet egyik kedvence lett, és bizony a felnőttfilmest sem kerülte el.
Ezt a videót többször is megnéztem a forgatás alatt. Ebből is kiderült, hogy András teljesen bolond, nem kell annyira komolyan venni, mint amennyire tették a többiek. Aztán azon az ominózus éjszakán ezt a bőgést élesben is eljátszotta nekem. Mondhatjuk, hogy a légyottunk végén is volt még egy szarvasbőgés
– mesélte sejtelmesen Kiara a Levente Klubja podcastben.
A reality egyik legvitatottabb pillanata az volt, amikor kiderült, hogy együtt töltötték az éjszakát, azonban Kiara ennek ellenére is alulmaradt, Kiss Kriszta lett a végső befutó.
Kiara szerint a köztük lévő kapcsolat erős volt, mégsem mert lépni a színész.
„Szerintem gyáva. Többször el is mondta, hogy neki túl meredek, hogy velem legyen. Nem tudja vállalni, mert a színházi közegben nem fogják neki elfogadni. Egyértelmű volt mindenki számára, hogy csak és kizárólag köztünk volt meg a harmónia és kémia, de nem merte meglépni. Ráadásul ötven felett vajmi keveset képesek változni az emberek, ő sem lesz sosem már bevállalósabb. Más kérdés, hogy ha már elvitt a műsor végéig, mit számított volna, hogy engem választ, vagy nem. A kispolgári narratíva az, hogy ha András együtt volt velem, akkor tökéletesen csinálta, hiszen ez a nő csak arra való, úgyhogy kihasznált. Ilyen szempontból akár alfahímnek is ki lehet kiáltani, mert levarrta Kiara Lordot, de végül a rendes, tisztességes nőt választotta”
– tette hozzá önkritikusan a tartalomgyártó.
Úgy véli, a közvélemény is saját történetet gyártott a helyzetből. A kritikák ellenére Kiara hangsúlyozta, hogy nem érezte megalázónak a helyzetet.
Számomra nem megalázó. Mindenképpen szerettem volna vele együtt lenni és megpecsételni valahogy őt. Ebben az esetben mondhatni, hogy inkább én varrtam le Andrást és nem fordítva. A tervem az volt, hogy elmondja Krisztának, és emiatt bizonyos ideig tartó ellenszenv legyen közöttük és befolyásolja András végső döntését. De végül el se mondta neki, ez is abszolút gyáva döntés
– zárt Kiara.
A műsor véget ért, a választás megszületett, de a kulisszák mögötti történetek továbbra is izgalomban tartják a nézőket. Egy biztos: Kiara Lord őszinte megszólalása új megvilágításba helyezte a reality egyik legemlékezetesebb fejezetét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.