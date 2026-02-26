Kiara Lord elárulta, mit tett Stohl András az ágyban: "A légyottunk végén is volt még egy..."

A TV2 párkereső műsorának legutóbbi évada rengeteg vitát és találgatást szült. A nézők figyelmét különösen Kiara Lord és Stohl András kapcsolata kötötte le, hiszen a köztük érzékelhető kémia és feszültség szinte tapintható volt. A rajongók sokáig biztosra vették, hogy a színész végül őt választja, különösen azután, hogy együtt töltöttek egy éjszakát. A döntés azonban más irányt vett, és ezzel újabb kérdések kerültek előtérbe.

Kiara Lordnak rendkívül tetszett Stohl András szarvasbőgése, még élőben is megtapasztalhatta (Fotó: Creator TV - Levente Klubja)

Kiara Lord és a szarvasbőgés

Kiara Lord szerint a forgatás alatt egy korábban vírusként terjedő videó is különös hangulatot adott a kapcsolatuknak. A felvételen a színész vadászat közben szarvasbőgést utánoz, ami az internet egyik kedvence lett, és bizony a felnőttfilmest sem kerülte el.

Ezt a videót többször is megnéztem a forgatás alatt. Ebből is kiderült, hogy András teljesen bolond, nem kell annyira komolyan venni, mint amennyire tették a többiek. Aztán azon az ominózus éjszakán ezt a bőgést élesben is eljátszotta nekem. Mondhatjuk, hogy a légyottunk végén is volt még egy szarvasbőgés

– mesélte sejtelmesen Kiara a Levente Klubja podcastben.

Stohl András Nagy Ő-ként forró éjszakát töltött együtt Kiara Lorddal, de végül mégis Krisztát választotta (Fotó: TV2)

A reality egyik legvitatottabb pillanata az volt, amikor kiderült, hogy együtt töltötték az éjszakát, azonban Kiara ennek ellenére is alulmaradt, Kiss Kriszta lett a végső befutó.

Kémia volt, bátorság nem?

Kiara szerint a köztük lévő kapcsolat erős volt, mégsem mert lépni a színész.

„Szerintem gyáva. Többször el is mondta, hogy neki túl meredek, hogy velem legyen. Nem tudja vállalni, mert a színházi közegben nem fogják neki elfogadni. Egyértelmű volt mindenki számára, hogy csak és kizárólag köztünk volt meg a harmónia és kémia, de nem merte meglépni. Ráadásul ötven felett vajmi keveset képesek változni az emberek, ő sem lesz sosem már bevállalósabb. Más kérdés, hogy ha már elvitt a műsor végéig, mit számított volna, hogy engem választ, vagy nem. A kispolgári narratíva az, hogy ha András együtt volt velem, akkor tökéletesen csinálta, hiszen ez a nő csak arra való, úgyhogy kihasznált. Ilyen szempontból akár alfahímnek is ki lehet kiáltani, mert levarrta Kiara Lordot, de végül a rendes, tisztességes nőt választotta”

– tette hozzá önkritikusan a tartalomgyártó.