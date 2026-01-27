Jákli Mónika lelke már döntött: nem születik le új testbe

Jákli Mónika halála lassan egy hete tartja lázban a közvéleményt. Sok kósza teória látott már napvilágot arról, hogy miért ült autóba és pláne miért hajtott nagyon gyorsan a tragédiát megelőző percekben. Esett szó arról is, hogy fehérneműben és köntösben ült autóba és arról is, hogy sok ruha volt a kocsi hátsó ülésén. Mindez menekülésre utalt, de ezt a fiatalon meghalt anyuka vőlegénye határozottan cáfolta egy szlovákiai, magyar nyelvű hírportálnak. De mit mond a léleklátó? A Bors megkereste Kiss Katót, aki kérésünkre nem csupán a túlvilágról kapott intuícióit, de a számmisztikát is segítségül hívta, hogy megtudja, mit árulnak el a számok Jákli Mónika tragédiájával kapcsolatban.
„Amikor egy lélek váratlanul, például egy baleset által szakad el a testtől, akkor sokkal zaklatottabb, mintha felkészülhetett volna a távozásra, mondjuk egy tudott betegség esetén.
Nagyjából egy hét kell a léleknek ahhoz, hogy teljesen tisztába kerüljön azzal, hogy mi történt vele, illetve ahhoz, hogy tulajdonképpen végignézze élete filmjét és számot vessen minden erényével és hibájával.
Az őszinte szembenézés időszaka után a lélek a test halála utáni negyvenkettedik napon hozhat egy döntést. Vagy újra leszületik egy testbe, vagy marad odaát és segíti valaki életét. Jákli Mónika lelke ezt a döntést már meghozta. Bizonyosan marad a túloldalon és a kislánya életét kíséri, segíti” – kezdte lapunknak Kiss Kató léleklátó, aki hozzátette, Jákli Mónika lelke a kislánya mellett van, de sokat gondol édesanyjára is, akivel nem töltött annyi minőségi időt, amennyit kellett, vagy szeretett volna.
Az ismert spiritiszta ezután segítségül hívta a számmisztikát és pillanatok alatt kimondta, Jákli Mónika születési és halálszáma is azonos, ami egyértelmű jele annak, hogy a fiatal híresség sorsa meg volt írva. „Mónika születési és halálszáma is ötös, ami a tragédia eljövetelére utalhat. Az ilyen dátumokat kikerülni nagyon nehéz, majdnem lehetetlen” – magyarázta a Borsnak Kiss Kató, aki ezután elmondta, milyen jelekre kell figyelniük Jákli Mónika itt maradt szeretteinek, melyek arra utalhatnak a jövőben, hogy a lelke itt van és óvja, figyeli őket. „Sok jele van annak, hogy egy eltávozott lélek ezen a világon maradt és próbál kommunikálni az itt hagyottakkal. Villódznak a lámpák, az elektromos tárgyak ki-be kapcsolnak, vagy éppen fel-le hangosodnak, halkulnak. Ilyen jel továbbá az is, ha váratlan helyeken tollpihék tűnnek fel, vagy olyan illatokat érzünk, amik rá emlékeztetnek, vagy éppen a zárt ablakos helységben fuvallatot, vagy hőingadozást tapasztalunk” – tette hozzá az ismert spiritiszta.
