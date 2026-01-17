Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Stohl András a párválasztásról: „Elég komplex kép, nem lesz könnyű dolga senkinek”

Stohl András
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 10:30
szerelemNagy Ő
Nemsokára elindul a Nagy Ő legújabb évada. Ezúttal Stohl András keresi élete szerelmét, aki nemrég elárulta, számára mi az igazán fontos egy nőben.

Stohl András nem kertel, kőkeményen kimondja az igazat: ezúttal viszont nem a zsűriszékben ülve, hanem a Nagy Ő műsorában, ahol a legújabb évadban ő fogja kiválasztani azt a nőt, akivel le szeretné majd élni az életét. A színész nemrég meg is fogalmazta, pontosan milyen párt keres magának, és lássuk be, nem lesz egyszerű feladata a jelölteknek.

Stohl András már nagyon várja, hogy megtalálja a Nagy Őt
Stohl András már nagyon várja, hogy megtalálja a Nagy Őt / Fotó: TV2

Stohl András a vizualitás embere

Újabb évada indul a TV2 Nagy Ő című műsorának, melynek idei főszereplője a színész-műsorvezető Stohl András, aki már alig várja, hogy végre rátaláljon a szerelemre. Mindannyian tudjuk, hogy a párválasztás nem egyszerű, rengeteg bonyodalom, lemondás, nézeteltérés is járhat vele, pláne, ha mindez egy műsorban történik, ahol nemcsak a kamerák veszik körbe a jelölteket, de meg is kell küzdeniük majd a színész kegyeiért.  

Stohl András azonban egészen magabiztosan áll a Nagy Ő-höz, nemrég pedig el is mondta, milyen nőt keres majd a műsor alatt. Erről a Nagy Ő Instagram-oldalán mesélt egy rövid videóban. 

Érdekes, hogy milyen típusú nőt keresek. Nyilván nagyon fontos nekem a vizualitás, szerintem fölösleges erről hazudni, az fontos, hogy az embert elsőre valami megfogja belül. Aztán nekem nagyon fontos, hogy milyen az egyénisége valakinek; legyen humora, lehessen vele beszélgetni. Tehát elég komplex kép, nem lesz könnyű dolga senkinek

– mondta el a színész, aki korábban elutasító volt azzal kapcsolatban, hogy belőle is egyszer Nagy Ő lehet, végül azonban az élethelyzete és a műsor miatt igent mondott a felkérésre. 

Már csak pár napot kell aludnunk, ugyanis január 26-án visszatér a képernyőkre az ország kedvenc párkereső műsora, és bízunk abban, hogy Stohl Andrásra is rátalál a Nagy Ő

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu