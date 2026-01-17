Stohl András a párválasztásról: „Elég komplex kép, nem lesz könnyű dolga senkinek”

Stohl András nem kertel, kőkeményen kimondja az igazat: ezúttal viszont nem a zsűriszékben ülve, hanem a Nagy Ő műsorában, ahol a legújabb évadban ő fogja kiválasztani azt a nőt, akivel le szeretné majd élni az életét. A színész nemrég meg is fogalmazta, pontosan milyen párt keres magának, és lássuk be, nem lesz egyszerű feladata a jelölteknek.

Stohl András már nagyon várja, hogy megtalálja a Nagy Őt / Fotó: TV2

Stohl András a vizualitás embere

Újabb évada indul a TV2 Nagy Ő című műsorának, melynek idei főszereplője a színész-műsorvezető Stohl András, aki már alig várja, hogy végre rátaláljon a szerelemre. Mindannyian tudjuk, hogy a párválasztás nem egyszerű, rengeteg bonyodalom, lemondás, nézeteltérés is járhat vele, pláne, ha mindez egy műsorban történik, ahol nemcsak a kamerák veszik körbe a jelölteket, de meg is kell küzdeniük majd a színész kegyeiért.

Stohl András azonban egészen magabiztosan áll a Nagy Ő-höz, nemrég pedig el is mondta, milyen nőt keres majd a műsor alatt. Erről a Nagy Ő Instagram-oldalán mesélt egy rövid videóban.

Érdekes, hogy milyen típusú nőt keresek. Nyilván nagyon fontos nekem a vizualitás, szerintem fölösleges erről hazudni, az fontos, hogy az embert elsőre valami megfogja belül. Aztán nekem nagyon fontos, hogy milyen az egyénisége valakinek; legyen humora, lehessen vele beszélgetni. Tehát elég komplex kép, nem lesz könnyű dolga senkinek

– mondta el a színész, aki korábban elutasító volt azzal kapcsolatban, hogy belőle is egyszer Nagy Ő lehet, végül azonban az élethelyzete és a műsor miatt igent mondott a felkérésre.

Már csak pár napot kell aludnunk, ugyanis január 26-án visszatér a képernyőkre az ország kedvenc párkereső műsora, és bízunk abban, hogy Stohl Andrásra is rátalál a Nagy Ő.