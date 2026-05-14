Sláger Tibó súlyos időszakon van túl: „Depresszióba burkolóztam”

Sláger Tibó az elmúlt években több nehézségen is keresztülment. Az énekes többször került kórházba stroke miatt, majd tavaly karácsonykor édesanyját is elveszítette. Most lapunknak mesélt arról, hogyan sikerült talpra állnia.
Tavaly év végén szörnyű veszteség érte a népszerű mulatós zenészt. Sláger Tibó édesanyja karácsonykor hunyt el hosszú betegség után, ami mélyen lesújtotta őt és családját. Az énekes, bár fel volt készülve a legrosszabbra, mégis mélységes fájdalom lett úrrá rajta a tragédia után.
Valóban szomorúan végződött számomra a 2025-ös év! Karácsony környékén elhunyt az édesanyám, és habár nem voltunk felkészületlenek, hiszen az orvosokkal konzultálva tudtuk, hogy eljön ez a pillanat is, mégis mélyen megrendített
– emlékezett vissza a fájdalmas időszakra.
Sláger Tibó felesége és fia volt az egyetlen, aki megnyugvást adott a zenésznek, édesanyja hiányát azonban senki sem pótolhatta.
„A család általában vigaszt nyújthat, de nem mindig! Az én esetemben másképp zajlottak a dolgok, eléggé befelé fordultam. Már-már szinte depresszióba burkolóztam! Minden év januárjában, ha tehetjük, kiutazunk Thaiföldre egy kis nyaralásra. Erős volt a késztetés bennem, hogy visszamondom a nyaralást, aztán a feleségem biztatására mégis úgy döntöttem, hogy utazunk, lezárva a múltat és minden rossz dolgot, ami év végére felhalmozódott. Szóval igent mondtam Thaiföldre, ahol valóban ki tudjuk pihenni a fáradalmakat!”
Az énekes háromszor kapott agyvérzést az elmúlt évek alatt. Sláger Tibó állapota szerencsére egyre csak javul. Korábban azt nyilatkozta, feleségének köszönheti életét, aki a legrosszabb pillanatokban is mellette állt. Most lapunknak elárulta, hogy van legutolsó stroke-ja óta.
A stroke-ból már szinte teljesen sikerült felgyógyulnom. Ha az ember célokat tűz ki, és ezt maximálisan el akarja érni és el is éri, nincs ideje azon gondolkodni, hogy mi történhetett volna másképp. Nincs már félelem bennem, hisz ha belegondolok, az életem egy színes kalandregényként élem, a zenével és a sok-sok utazással! Tart, amíg tart, addig legyen jó, nem foglalkozom mással
– vallotta őszintén Tibó.
A mulatóskirály számára a zene jelenti a boldogságot, éppen ezért izgatottan várja a hamarosan kezdődő koncert szezont. Sláger Tibó fellépésein még mindig több ezer rajongó énekli legnagyobb slágereit, mint a „Kék a szeme” vagy a „Gyere táncolj, cigánylány”.
Az utóbbi időben át kellett értékelnem néhány dolgot, de azt is gondolom, hogy amiben az ember igazán jól érzi magát, az a csoda, a boldogság. Számomra ez a zene. Én szerencsés fickónak érzem magam, mert ez többé-kevésbé megadatott. Nem is az idő, ami fontos, hanem inkább a tartalom, az élmény
– mesélte lapunknak a zenész.
Sláger Tibó koncertjein érzi igazán, hogy él, közönségének szeretete élteti őt már hosszú évek óta, éppen ezért őrületes tempóval készül a nyárra, hogy újabb és újabb meglepetésekkel szolgáljon rajongóinak.
„Sajnos a jelenlegi válságos inflációs helyzet nem ad okot az optimizmusra, ezért csak óvatosan tervezzük a jövőt, rövid távon gondolkodva, lépésről lépésre. Természetesen a nyár tele lesz programokkal és fellépésekkel! Tervezzük a forgatásokat is, újabb részeket készítünk a műsoromhoz, a „Zenebonához”. Hagyományos hanglemezt már nem adunk ki, inkább a YouTube csatornánkat bővítjük néhány videóklippel. Egyelőre ennyi” – számolt be terveiről a énekes.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.