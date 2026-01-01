Megszakad a szív! Karácsonykor veszítette el édesanyját a népszerű mulatós zenész – csak a Borsnak szólalt meg!

Kiss Tibor, azaz Sláger Tibó a magyar mulatós zene egyik legmeghatározóbb alakja, évtizedek óta szórakoztatja a közönséget országszerte, s erről a jó szokásáról a következő években sem tesz le. Sláger Tibó most a meghitt családi karácsonyról mesélt a Borsnak, és azt is elárulta, sajnos szomorúan végződtek az ünnepek, hiszen elveszítette szeretett édesanyját…

Sláger Tibó őszintén mesélt a meghitt család ünneplésről, és a szomorú gyászhírről is (Fotó: Sláger Tibó)

Fehér karácsony és munkamegosztás

„Arra a megállapításra jutottam, hogy remekül teltek a karácsonyi ünnepek!” – kezdte jókedvűen a lapunknak nyilatkozva.

„Reggel kinéztem az ablakon, és nem akartam hinni a szememnek, hófödte táj tárult elém, mintha ellepett volna mindent a porcukor! Gyönyörűen kristályosan csillogó, már szinte nem is emlékszem, hogy mikor is volt utoljára ilyen szép fehér karácsonyunk!” – árulta el a zalai zenész.

„A feleségem sütés és főzés »merényletére« készülődött, beásta, elbarikádozta magát a konyhában, a fején fejhallgató… Minden jel arra mutatott, hogy nekem kell feldíszíteni a karácsonyfát, amit egyébként nagyon szeretek, kiélhetem a kreatív művészi hajlamaimat! Délután négy körül elkészült a mestermű egy szépen csillogó fenyő sok-sok színes gömbbel, fényfüzérrel, habkarikákkal és hagyományos csillagszórókkal! Büszke, elégedett érzés töltött el ahogy rápillantottam a díszes fára!” – büszkélkedett a zenész, aki felesége ténykedését is méltatta: bejglik, sütemények, kolbásszal töltött karaj, áfonya lekvárral ízesített sültek, köretek és lazac sült is készült a konyhában.

„Estére megérkezett a fiam, menyem és a kis unokánk, Emília, akit csak Milinek hívunk, és Vencellel, aki nálunk a Vencus névre hallgat! A gyermekek tágra nyílt szemekkel, zsibongva, lelkesen bontották ki a fa alatt pihenő ajándékokat: készségfejlesztő játékok, színes kifestő, színezők és egy távirányítós autó hozta lázba őket! Jó érzés volt velük együtt átélni ezeket a boldogító pillanatokat! Aztán később mi is beszálltunk a játékba közösen a gyerekekkel és unokákkal, szóval nagyon jól éreztük magunk!” – szellemült át újra az ünnepi varázsba Sláger Tibó, aki ezután elkomorult kissé.