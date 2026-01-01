Megszakad a szív! Karácsonykor veszítette el édesanyját a népszerű mulatós zenész – csak a Borsnak szólalt meg!

Kiss Tibor, azaz Sláger Tibó a magyar mulatós zene egyik legmeghatározóbb alakja, évtizedek óta szórakoztatja a közönséget országszerte, s erről a jó szokásáról a következő években sem tesz le. Sláger Tibó most a meghitt családi karácsonyról mesélt a Borsnak, és azt is elárulta, sajnos szomorúan végződtek az ünnepek, hiszen elveszítette szeretett édesanyját…
„Arra a megállapításra jutottam, hogy remekül teltek a karácsonyi ünnepek!” – kezdte jókedvűen a lapunknak nyilatkozva.
„Reggel kinéztem az ablakon, és nem akartam hinni a szememnek, hófödte táj tárult elém, mintha ellepett volna mindent a porcukor! Gyönyörűen kristályosan csillogó, már szinte nem is emlékszem, hogy mikor is volt utoljára ilyen szép fehér karácsonyunk!” – árulta el a zalai zenész.
„A feleségem sütés és főzés »merényletére« készülődött, beásta, elbarikádozta magát a konyhában, a fején fejhallgató… Minden jel arra mutatott, hogy nekem kell feldíszíteni a karácsonyfát, amit egyébként nagyon szeretek, kiélhetem a kreatív művészi hajlamaimat! Délután négy körül elkészült a mestermű egy szépen csillogó fenyő sok-sok színes gömbbel, fényfüzérrel, habkarikákkal és hagyományos csillagszórókkal! Büszke, elégedett érzés töltött el ahogy rápillantottam a díszes fára!” – büszkélkedett a zenész, aki felesége ténykedését is méltatta: bejglik, sütemények, kolbásszal töltött karaj, áfonya lekvárral ízesített sültek, köretek és lazac sült is készült a konyhában.
„Estére megérkezett a fiam, menyem és a kis unokánk, Emília, akit csak Milinek hívunk, és Vencellel, aki nálunk a Vencus névre hallgat! A gyermekek tágra nyílt szemekkel, zsibongva, lelkesen bontották ki a fa alatt pihenő ajándékokat: készségfejlesztő játékok, színes kifestő, színezők és egy távirányítós autó hozta lázba őket! Jó érzés volt velük együtt átélni ezeket a boldogító pillanatokat! Aztán később mi is beszálltunk a játékba közösen a gyerekekkel és unokákkal, szóval nagyon jól éreztük magunk!” – szellemült át újra az ünnepi varázsba Sláger Tibó, aki ezután elkomorult kissé.
Karácsony után pár nappal közölte Sláger Tibó: elvesztette édesanyját.
„Örömteli karácsonyunkat sajnos beárnyékolta a szomorú hír, hogy értesítettek a Vasvári Szociális otthonból: elhunyt az édesanyám! Bár tudtuk, hogy a gondozása ágyhoz kötötten zajlott szinte fél éve, mégis reménykedtünk, hogy még lelkiekben velünk maradhat! Sajnos a teremtőnk másképp rendelkezett, magához szólította a nehéz sorsú asszonyt!” – sóhajtott, majd elárulta, valóban nem könnyű életút áll mögöttünk.
Sláger Tibó hamar elvesztette édesapját, így bátyjával egyedül nevelte őket az édesanyjuk.
„Akkor Nagykutason, apám szüleinél éltünk. A folyamatos zaklatások, acsarkodások a rokonaink részéről nem kímélték édesanyámat, aki több mint egy éven át ápolta gondozta az édesapámat, de sajnos hiába, mert a hosszan tartó betegséget követte a tragikus halála. Anyukám nehezen viselte a rázúduló terheket, ezért csak a gyógyszerek nyugtatók segítettek! Végül is, az akkori derék rokonainknak sikerült minket kifúrni az apai örökségünkből, így hát a folyamatos szemrehányások és sérelmek, amik az 27 éves özvegyasszonyt arra kényszerítették, hogy útra keljen két kisgyermekkel. Telekesen leltünk otthonra anyukám szülei fogadtak be minket. Kemény munkával szerezte édesanyám a nevelésünkhöz szükséges megélhetést. Szegény félárva fiúk voltunk, de szeretetet kaptunk az anyukám szüleitől, rokonoktól és a telekesiektől. Nekik a mai napig is hálás vagyok, hogy a körülmények ellenére sem voltunk elégedetlenek és boldogtalanok!” – idézte fel a nehézségek ellenére szép gyerekkorként megélt időszakot. Felidézte, bátyja, Imre később családot alapított, de sajnos beteg lett, s édesanyjának őt is el kellett gyászolnia.
Csak az én sikerem volt az egyetlen reménysége, büszkesége. Imádkozom Istenhez, hogy végre pihenjen meg, nyugodjon a hosszú, fájdalmas életút után!
Az eseménydús és sikerekben gazdag hónapok után tehát fájó szívvel búcsúztatta 2025-öt Sláger Tibó.
A szilveszteri fellépést visszamondtam! Úgy döntöttem, hogy szükségem van egy kis pihenésre, feltöltődésre, megújult erőre, ezért januárban el fogunk utazni egy távoli helyre néhány napra, esetleg néhány hétre! Most egyelőre konkrétabb terveim nincsenek! Számomra a munkám a szórakozásom, szórakoztatni az embereket, ezen felül megígérem, hogy még írni fogok néhány remek dalt!
– kacsintott, hatalmas dalgyűjteményének bővítésére ígéretet téve.
