,,Itt voltam először egyedül” - Schumacher Vanda kitárulkozott

Követőtábora és népszerűsége növekedésével egyre többször oszt meg személyes tartalmat Schumacher Vanda. Nem rég a Borsnak vallott arról, hogy fiatalkorában jelentkező pánikbetegséget és depressziót kellett legyőznie, így nem meglepő, ha kicsit néha egyedüllétre vágyik.

Schumacher Vanda élvezi az egyedüllétet

Fotó: Instagram

Schumacher Vanda Kínában egyedül

Kínában van üzleti úton Schumacher Vanda, ami egy valóságos kaland lehet a fiatal influencernek, élvezheti az ország pezsgését és szépségét. Azonban, mint bárhol a világban, egy ilyen hatalmas populációval rendelkező országban is lehet az ember egy kicsit egyedül, ha elvonulásra vágyik.

Itt voltam először egyedül Kínában ⛩️

Ne értsetek félre imádom a többieket viszont vannak pillanatok amiket annyira jo egyedül is megélni és ez pont egy ilyen volt

- írta bejegyzésében a gyönyörű influencer.

Többek között arról is vallott Vanda, hogy sehol sem érzi otthon magát igazán, elmondása szerint az egész világ az otthona és így honvágya sincsen.

„Néha vannak csak random helyek ahol nézem az embereket, a kilátást vagy ami van és csak hálás vagyok, hogy lehetőségem van ennyi mindent megtapasztalni. Nem akarok nagyon szentimentális lenni viszont ilyenkor tényleg nagyon átjár a hála. Főleg azért mert én azok közé az emberek közé tartozom aki sajnos sehol sem érzi otthon magát, ezért az egész világ az otthonom, honvágy nélkül. ”

Fotóit úgy jellemzi Schumacher Vanda, mintha csak a kilencvenes években készültek volna, itt meg is tudjátok tekinteni.