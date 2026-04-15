Rubint Réka kiakadt, gyalázatos módon támadták be lányát a betegsége miatt

A nyilvánosság sokszor kétélű fegyver: egyszerre hoz együttérzést és kíméletlen bántásokat. Most egy olyan eset rázta meg a közvéleményt, amely túlmutat minden határon, s melynek alapját Rubint Réka betegséggel való küzdelme adja.

Rubint Réka mélységesen felháborodott az üzeneten, amelyet lánya kapott (Fotó: Mediaworks Archívum)

Rubint Réka nem tud napirendre térni

Rubint Réka lánya, Schóbert Lara kedden olyan "kérdést" kapott egy kommentelőtől a közösségi oldalán, amely sokak szerint az internet legsötétebb oldalát mutatja meg – számoltunk be róla még tegnap. Azután, hogy alig két hete Réka kiállt a nyilvánosság elé és felvállalta súlyos, négy éve tartó betegségét, a kommentelő azt kérdezte Larától, hogy „rákos-e már”. A történtekről Rubint Réka a Tények Plusz kamerái előtt beszélt, nem titkolva felháborodását. „Ez a Virág névre hallgató hölgy a lányomtól kérdezte, hogy »Te rákos vagy már?«” – idézte fel döbbenten. Szavai mögött érezhető volt a fájdalom és a teljesen jogos felháborodás. Rubint Réka gyerekeit nem először érik bántó megjegyzések, de most minden eddiginél durvább határt léptek át.

A véleményem? Azt most itt nem tudom elmondani, mert ki kellene sípolni. Percekig... Én el nem tudom képzelni, hogy az ilyen embernek mi zajlik a lelkében?

– fakadt ki.

Az évek során megtanulták kezelni a gyűlöletcunamit, de van, ami náluk is kiveri a biztosítékot (Fotó: Tumbasz Hédi)

Rendszeresen halálukat is kívánják

Rubint Réka rákbetegsége körüli találgatások már évek óta jelen vannak, és most, hogy már fény derült rá, még mindig egészen abszurd állítások látnak napvilágot.

Vannak olyanok, akik azt terjesztik, hogy kamu a betegségem és gumiparókát hordok. Hogy az egész betegség kitaláció. Na ezen már csak nevetni tudok

– mondta, bár szavai mögött ott húzódik a keserűség. A fitneszedző szerint az ilyen támadások nemcsak őt, hanem gyermekeit is mélyen érintik:

Többször előfordult az évek során, hogy konkrétan a halálunkat kívánták. Volt, aki arra gondolt, hogy a zebrán üt el minket, amikor babakocsit toltunk, de volt, aki sósavval szeretett volna leönteni minket

– mondta Schóbert Norbert. Majd lánya hozzátette: „Ez a tegnapi üzenet olyan volt, mint amikor az ember alól kihúzzák a talajt… Egy beteg embernek arra van szüksége, hogy támogatást, pozitív energiát kapjon” – mesélte Lara a Tények Plusz stábjának. Réka elmondása szerint volt idő, amikor lánya sírva hívta fel egy-egy bántó komment után. „Most már frappánsabban reagál, de biztosan nyomot hagy a lelkében. Nemcsak az, amit írnak, hanem az, hogy léteznek ilyen emberek a világon” – tette hozzá. Az eset ismét rávilágít arra, hogy az online térben mennyire könnyen elszabadulhat a kegyetlenség. Miközben egy család a legnehezebb csatáját vívja, sokan inkább rombolnak, mintsem támogatnának – és ez az, ami igazán fájdalmas.