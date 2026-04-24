Elege lett Schóbert Larának: „Senkire nem tartozik a magánéletem”

A Schóbert-családban az ünneplés mindig kiemelt szerepet kap, így nem volt ez másként az idősebb Schóbert Norbi születésnapján sem. A vacsoráról készült felvételek azonban idén nem csak az ünnepelt miatt keltették fel az internetezők érdeklődését. A figyelem középpontjába ugyanis a család legidősebb lánya, Schóbert Lara és a mellette ülő ismeretlen fiatalember került.

Schóbert Lara újra szerelmes?

A követők azonnal kiszúrták, hogy a családi asztalnál Lara mellett egy férfi foglalt helyet, akinek az arcát az összes megosztott fotón kitakarták. Ez a fajta óvatosság teljesen új irányvonalat mutat Lara kommunikációjában. Amíg korábban a nyilvánosság előtt élte mindennapjait, most láthatóan egy sokkal zártabb, védettebb privát szférát alakított ki maga körül. A kérdés persze mindenkit foglalkoztat: vajon egy új szerelemről van szó, vagy csupán egy közeli barátról, aki nem vágyik a reflektorfényre?

„Nem tartozik senkire”

Lara nem hagyott sok teret a találgatásoknak, és egy rövid, de annál egyértelműbb nyilatkozattal reagált.

Nem nyilatkozom a magánéletemről. Ha lenne is ilyen (új szerelem- a szerk.), akkor sem tartozik senkire

– jelentette ki az influenszer.

Ez a válasz jól tükrözi: Lara már nem érzi szükségét annak, hogy minden boldog pillanatát vagy alakuló kapcsolatát a nagyközönség elé tárja. Úgy tűnik, megtanulta meghúzni a határokat a közszereplés és a valódi magánélet között.

Összezár a család: Rubint Réka küzdelme

Lara édesanyja, Rubint Réka nemrégiben vallott súlyos daganatos betegségéről, ami az egész családot közelebb hozta egymáshoz. Nem csoda, hogy ebben a nehéz, küzdelmes időszakban a nyugalmat választja a reflektorfény helyett, és nem nyilatkozik a szívügyeiről. Példaértékű ennek a fiatal lánynak az ereje, miközben sziklaként áll édesanyja mellett a bajban, próbálja megőrizni saját lelki békéjét és óvni azokat a kapcsolatokat, amelyek erőt adnak neki a mindennapokhoz.

Ki ült valójában a születésnapi asztalnál? Nos, az egyelőre maradjon Lara és a családja titka. Hiszen, ahogyan a mondás is tartja: a boldogság néha akkor a legigazibb, ha csak azokra tartozik, akik átélik.