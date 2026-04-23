Schóbert Lara a plasztikai sebésznél bukkant fel!

A Schóbert család szépsége, a 22 éves Schóbert Lara őszintén kifejtette véleményét a plasztikai beavatkozásról, és elárulta, hogy van egy műtét, melynek gondolata már hosszú ideje motoszkál a fejében: ez pedig nem más, mint a mellnagyobbító műtét – írta meg pár héttel ezelőtt a Bors. Úgy tűnik, a dolog most szintet lépett, Lara ugyanis nemrég az autójából posztolt sokatmondó fotót: egyenesen a celebek kedvenc plasztikai sebészéhez, Dr. Krasznai Zsolthoz vezetett az útja. Vajon Lara most váltja valóra régi álmát, és hamarosan teltebb idomokkal tér vissza?

Schóbert Lara már régóta gondolkozik hogy kés alá fekszik, és megműtteti a mellét (Fotó: Kunos Attila)

Schóbert Lara plasztikai sebésznél járt

Lara és a szépészeti beavatkozások viszonya nem újkeletű. Rubint Réka lánya már két éve is bebizonyította, hogy nem fél a változástól: akkor látványos ajakfeltöltésen esett át, amit egy merész Instagram-poszttal nyugtázott. A dicséretekre csak annyit felelt: „Én is oda-vissza vagyok érte!” Nemrég pedig ezt a gondolatot osztotta meg közösségi oldalán, egy 24 órán keresztül elérhető történetében:

Nem volt még plasztikai beavatkozásom, de régóta gondolkozom rajta, hogy a mellemet szeretném megcsináltatni.

A jelek szerint a magabiztossága azóta csak nőtt, és most eljött a pillanat a következő fejezethez. A minap Dr. Krasznai Zsolt váróterme felé vette az irányt, ami felveti a kérdést: a fitneszbirodalom örököse nem áll meg az apróbb korrekcióknál, és hamarosan jöhet a várva várt mellműtét?

Lara nem csak külsőleg hasonlít édesanyjára, személyiségük is hasonló Rékával (Fotó: Mediaworks Archív)

Lara édesanyja nyomdokaiba lép

Schóbert Norbi lánya egyre jobban hasonlít édesanyjára, Rubint Rékára, ami nemcsak külső vonásaikban, hanem személyiségjegyeikben is jól megfigyelhető. A sztáranyuka maga is nagyon fiatalon szánta rá magát a nagy lépésre, amikor megcsináltatta a melleit. Néhány éve pedig újra kés alá feküdt, ugyanis implantátuma elérkezett a 10. évhez, amely után egészsége érdekében cserélni kellett. Habár a fitneszguru elmondhatatlanul sok időt tölt az edzőteremben, tökéletes alakjára pedig nem érkezhet panasz, korábban bevallotta, hogy a szülés bizony az ő testét is átformálta, emiatt döntött a plasztikai beavatkozás mellett.

Életem egyik legjobb döntése volt. Ma sem csinálnám másképp. Mivel sosem volt túl nagy a mellem, így a nőiességemnek rengeteget adott lelkileg

– nyilatkozta korábban Rubint Réka.