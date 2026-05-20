Szívszorító: Scherer Péter alig egy hete még boldogan, vicceskedve mesélt az életéről

Scherer Péter halála előtt, alig egy héttel még örömtelien mesélt múltjáról, a színházról és életéről. Akkor még senki sem sejtette, hogy az volt az utolsó interjúja.

Scherer Péter utolsó interjújában boldogan mesélt

A Jászai Mari-díjas színművész a Gyulai Hírlapnak adta utolsó interjúját, amely május 10-én jelent meg. A háromgyermekes családapa boldogan mesélt szülővárosáról, családjáról és a színészetről, amelyről már fiatal korában tudta, hogy örök szenvedélye lesz.

Scherer Péter családjával Ajkán élt, ahol általános iskolai tanára biztatására elindult a város Ki mit tud versenyén, amelyet meg is nyert egy Karinthy mű elszavalásával. Később az irodalom iránti szeretete vezette a színház és a filmszínészet felé.

Középiskolai tanulmányai után jelentkezett a Színház és Filmművészeti Egyetemre, ám a felvételi meghallgatáson elutasították! Scherer Pétert azonban semmi sem állíthatta meg, egy független színtársulatnál helyezkedett el, így vált belőle az ország egyik legkiválóbb színésze.

Elkezdtem egy független színtársulatban játszani, teljesen esélytelenül, pénz nélkül

– árulta el.

Mielőtt azonban végleg a színészet felé fordult volna, édesapja nyomására mérnök diplomát végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Scherer Péter: „Mi ezt ingyen is csinálnánk”

A Válótársak főszereplője a Gyulai Hírlapnak adott riportjában elárulta, hogy a színészet számára nem csupán egy munka volt, hanem igazi, őszinte hivatás.

A barátaimmal van egy ilyen dumánk, hogy annyira szeretjük ezt a hivatást, hogy bár nem mondjuk meg senkinek, de mi ezt ingyen is csinálnánk

– mondta humorosan a színész.

A színművész nem csak színházi szerepeiben vagy filmes munkáiban alkotott maradandót. Páratlan és különleges személyiségével azonnal megnyerte a szíveket. Kollégái nemcsak munka- és pályatársként tekintettek rá, hanem egy jószívű, törődő, fantasztikus barátként.

Legszorosabb barátsága 30 évre nyúlik vissza. Scherer Péter és Mucsi Zoltán ugyanis három évtizeddel ezelőtt egy közös színdarabnak köszönhetően életre szóló barátságot kötöttek.