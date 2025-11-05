64 évesen vette a nyakába a világot Scherer Péter: "a családom fiatalon tart"

November közepén lesz hatvannégy éves a színész, azonban az vitathatatlan, hogy bőven meghazudtolja az esztendőit. Scherer Péter kora ellenére sarkalatos véleménye van az idő múlásáról, sőt, azt is elárulta, hogy kik azok, akik fiatalon tartják.

Scherer Péter gyermekei a fiatalság valódi forrásai - Fotó: RTL / hot! magazin

„Engem fiatalon tart a családom!”

Amikor az embernek három gyermeke van, rendes kiképzést kap a mai fiatalok szlengjéből.

„A fiam, Márton tizenkilenc éves, és még ha időnként szótározni is kell, sokszor okíttatom magam. A nyelvi kavalkád mellett igyekszem a testemet is karbantartani. Nagyon furcsa megöregedni, mert az ember önmagára úgy emlékszik, hogy milyen fiatal, tele van élettel, hol­ott az már a csak a múlt. Meg kell emészteni, hogy nem pont ugyanúgy néz ki az ember, ha közben eltelik röpke harminc év” – kezdte mosolyogva Péter a hot! magazinnak.

Scherer Péter interjúban mesélt az új sorozatáról

Többedmagával indult útnak a Jászai Mari-díjas színész: Scherer Péter Epres Attilával, Badár Sándorral, Csuja Imrével és Frohner Fecóval karöltve közösen vették nyakukba Japánt és Thaiföldet a „Jobb később, mint soha!” című sorozatban, amit az RTL+ Premiumon tekinthetnek meg a nézők.

Scherer Péter Ázsiában forgatott - Fotó: RTL / hot! magazin

„Nem szeretném előre lelőni a műsor tartalmát, azt azonban elmondhatom, hogy a japánokban még van gyermeki ártatlanság, vagy ha úgy tetszik, kis infantilitás.”

Voltunk olyan kávézóban, ahol cicáknak voltak öltözve a felszolgálók, és bennünket is arra késztettek, hogy öltözzünk be, sőt, a rendelést is nyávogva kellett leadni.

„Az is feltűnt, hogy mennyire rendszeretőek: egyáltalán nem szemetesek az utcák. Ha útközben képződik náluk szemét, beteszik a zsebükbe vagy például a táskájukba és az otthoni szemetesbe dobják ki.”

Scherer Péter színészként most először járt ilyen egzotikus helyen

Scherer Péter, Epres Attila, Badár Sándor, Csuja Imre és Frohner Fecó - Fotó: RTL / hot! magazin

Bár a forgatás során is igazán maradandó élményekben volt részük, a színművésznek nem ez az első nagyobb utazása. Amikor ideje engedi, nyakába veszi a világot.

„Civilben voltam már Kambodzsában és Balin, illetve Thaiföldön többször is, de a Japán térség eddig kimaradt. Persze a kint töltött idő elég rövid ahhoz, hogy mély benyomásom legyen. Thaiföldet valamennyire ismertem, most azonban az ország északi részén forgattunk.”

Az a természet­köze­liség elképesztő. Elefántfarmtól kezdve a kobra­farming mindent megnézhettünk, csodás programjaink voltak.

„Japánban repültünk a Fuji körül, ami szenzációs látvány volt. Láttam korábban az Etnát Szicíliában, ahhoz hasonló volt az élmény. Kipróbáltuk a Sinkanszen vonatot is, amivel két óra kilenc perc alatt érhetünk át Kyotóból Tokyóba. Az a tempó, amit a vonat diktál, nehezen érzékelhető, ha a távolba mereng az ember. Hasonlón voltam már a francia TGV-n, hiszen ők építettek ki először igazán gyors vonathálózatot, amit a 80-as években volt lehetőségem kipróbálni” – mesélte a színész.

Éttermi élmény Pepe elmondta, hogy a 90-es években törzsvendég volt a Kádár étteremben, és amikor rájöttek, hogy színész, kértek tőle egy fotót aláírással. Amikor az étterem újranyitott, minden ilyen fotót feltettek a falra, ahol többek között Reviczky Gábor és Kern András fotója is megtalálható az övé mellett.