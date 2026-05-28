Hatalmas csattanás rázta meg az M6-os autópályát, rohantak a mentők és a tűzoltók

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, az Ercsi lehajtó közelében, a 34-es kilométerszelvénynél.

Mentőt kellett riasztani a balesethez / Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

Mindeközben Vácon, a 2-es főút belterületi szakaszának 33-as kilométerszelvényénél egy kisteherautó és két személygépkocsi karambolozott. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik két járművet áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.







