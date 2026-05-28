Ki legyen Marsi Anikó és Gönczi Gábor utódja? Szavazz!

Néhány héttel ezelőtt Vaszily Miklós, a Tv2 elnök-vezérigazgatója jelentette be hivatalosan, hogy megszűnik az ikonikus hírműsor, a Tények. A döntés hátterében a brand eróziója, valamint a teljes televíziós struktúra átalakítása áll.

A Tények műsorvezetői, Marsi Anikó és Gönczi Gábor ikonikus alakjaivá váltak a műsornak (Fotó: Tv2)

A Tények kultikus műsorrá nőtte ki magát: most egy korszak zárul le

A bejelentés nemcsak médiapiaci szempontból jelentős, hanem kulturális értelemben is. A Tények ugyanis nem egyszerű híradó volt: generációk nőttek fel rajta, és hosszú időn keresztül meghatározta, hogyan néz ki Magyarországon a hiteles kereskedelmi televíziós hírszolgáltatás. A TV2 1997-ben indult el, és vele együtt rajtolt el a Tények is, ekkoriban a kereskedelmi televíziózás még újdonságnak számított Magyarországon.

A közszolgálati híradók formálisabb, lassabb világa mellett a Tények modernebb, gyorsabb, közérthetőbb hangot ütött meg. A kétezres évekre gyakorlatilag megkerülhetetlen esti hírműsorrá nőtte ki magát, amely stabilan hozta a nézettségi számokat, a műsorvezetők pedig - többek között Marsi Anikó, Gönczi Gábor vagy Pachmann Péter - országosan ismert médiaszereplőkké váltak.

A Tények megszűnése kapcsán Vaszily Mikós így fogalmazott:

Jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség.

A TV2 vezetése ugyanakkor hangsúlyozta: az átalakítás célja egy új, modernebb hírszolgáltatás kialakítása.

1997-ben Pálffy Istvánnal és Stahl Judittal indult el a Tv2 és a Tények híradó is (Fotó: Tv2)

De akkor kik lesznek majd az új műsorvezetők?

A Tények megszűnése azért is különösen szimbolikus, mert kevés magyar televíziós műsor tudott ilyen hosszú ideig képernyőn maradni. Közel három évtized alatt a műsor túlélte a televíziós piac teljes átalakulását, az internet térnyerését és a streaming platformok megjelenését is. Az online platformok, a közösségi média és a nonstop hírfolyamok korában a televíziós hírműsorok szerepe fokozatosan csökkent, hiszen a nézők figyelméért már nemcsak más csatornákkal, hanem a TikTokkal, YouTube-bal és Facebookkal is versenyezni kell, ennek ellenére tagadhatatlan, hogy a Tények ma már a magyar kereskedelmi televíziózás egyik legismertebb és legmeghatározóbb brandjévé vált. Hogy mi jön a helyére, egyelőre még kérdés, sokan azonban szívesen látnának olyan arcokat az új műsorban, akik hitelesen képviselik a híradós műfajt. Sajtóinformációk szerint Szedmák Zita és Gajdos Tamás lehet a két befutó, mi azonban gyűjtöttünk még pár egykori nagyágyút melléjük.

