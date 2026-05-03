Megható történet: Így tudta meg Radics Gigi kislánya, hogy édesanyja országosan ismert

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 10:00
A Megasztár korábbi győztese felelevenítette, hogyan tudta meg a kislánya, hogy ő országosan ismert személy. Radics Gigi lánya ovijában énekelt pár dalt, majd gyermeke érdekes kérdéssel állt elő.
A népszerű énekesnő elárulta, hogy a gyermekét néha elviszi a fellépéseire. Radics Gigi arról is mesélt, hogyan tudta meg a kislánya, hogy rengetegen ismerik őt az országban.

Radics Gigi az ország egyik legismertebb énekesnője, kislánya, Bella is néha megjelenik a fellépésein.
Kislánya, Bella Szófia 2020-ban született, és ma már tudja, hogy édesanyja országszerte népszerű énekesnő.

Hatéves lesz októberben, szoktuk vinni koncertre. De nem szeretném mindenhova hurcolni magammal. A dolgos hétköznapokon a célom, hogy három óráig végezzek, és akkor tudok menni érte. Ha mégsem, akkor édesanyám segít. Próbálom kialakítani azt, hogy Bellának normális életvitele legyen. Persze nem titkolom el, mivel foglalkozom, szeretném, hogy tudja: a zenében élünk. Szeretném átadni ezt neki” – mesélte kérdésünkre.

Volt egy cuki sztori. Az oviban lehetőség volt a szülőknek bemutatni, hogy mi a foglalkozásuk, és elmentünk mi is. A párommal bementünk, játszottunk pár dalt, a gyerekek hallgatták, megfoghatták a gitárt is. Mondta az egyik kislány Bellának, hogy anyukád ismert ember, ő pedig otthon megkérdezte, hogy „mi az a sztár?” Próbáltam elmagyarázni neki, mit jelent az ismertség, amikor tavaly A Nagy Duettben szerepeltem, azt ugyanis már nézte a tévében, ha még ébren volt.

2012-ben nyerte meg a Megasztár hatodik évadát: aki látta, az emlékszik, hogy nagyjából rajt-cél győzelem volt ez, toronymagas esélyesként emlegették az első hetektől fogva. A sikert nem adták ingyen, nagyon sok munkát tett bele gyerekként, hatévesen kezdett el énekelni, folyamatosan gyakorolt az apukájával két évig, utána már zenekarral lépett fel.

Minden nap próba vagy fellépés volt, így neki kimaradt a gondtalanul bulizós fesztiválélmény, amely sokaknak megvolt – de persze nem bánja.

Radics Gigi a Csabai Csülök Karneválon lép fel május 8-9-én, olyan előadók társaságában, mint Dér Heni, Lengyel Johanna, Kefir (V-Tech), Peter Srámek, Nemazalány & Sofi, valamint Bíró Csongor.

Vőlegénye, Mackó Miki zenei producer, és elképzelhető, hogy még idén megházasodik, de egyelőre nem döntöttek a dátumról, sem helyszínről.

Radics Gigi és párja, Mackó Miki a házasságot tervezik 
Mint a Borsnak elmesélte, nemrég Olaszországban járt a családdal, édesanyja most lett ötvenénes. Meglepetésnek szánták a családi eseményt, de idő előtt kiderült, miben mesterkednek.

 

