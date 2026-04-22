Radics Gigi a Borsnak mesélt a vőlegényéről: „Soha nem gondoltam, hogy így lesz...”

Radics Gigi és Mackó Miki már két éve alkotnak egy párt, sőt, tavaly év végén el is jegyezték egymást, így most már az esküvőjükre készülnek. Persze a szervezés nem megy olyan gyorsan, mint szeretnék, ugyanis a rengeteg munka mellett nem sok idejük jut a lagzin gondolkozni. Ez persze cseppet sem vesz el a boldogságukból, hiszen a kapcsolatuk jobb nem is lehetne, amivel kapcsolatban énekesnő – szokásától eltérően – a Borsnak némi betekintést engedett az életükbe.
Radics Gigi párja, Mackó Miki nem egyik pillanatról a másikra érkezett az életébe, hiszen évekig barátok voltak, és egy nagyon szoros munkakapcsolat volt közöttük, mire mindketten ráébredtek, egymásba szerettek. Talán épp ez a mély kötelék, és a zene szeretete az, ami miatt ennyire jól működnek együtt. Az énekesnő most először érzi azt, hogy teljesen önmaga lehet mindkét téren.
„Elérkeztünk egy olyan időszakhoz, amikor zeneileg sokkal szabadabban tudok mozogni a saját területemen, és ezt már nagyon vártam, mert úgy érzem, hogy végre saját magamat szeretném megmutatni a közönségnek, és olyan zenei stílusokat szeretnék képviselni, amik lehet, hogy réteg stílusok, de ez vagyok én. Egy művész akkor tud igazán kiteljesedni, ha azt csinálja, amit szeret, mert akkor önazonos. Úgyhogy végre elérkeztem arra a pontra az életemben, amikor már nem akarok senkinek megfelelni” – mesélte Radics Gigi a dalaival kapcsolatban, de ez természetesen nem csak a munkájára igaz.
Nagyon megfelelési kényszeres vagyok gyerekkorom óta, de a párommal kapcsolatban szerencsére nincs bennem ilyesmi. Egymás közt 100%-osan kendőzetlenül tudunk jelen lenni, és ez szerintem nagyon fontos is, hogy úgy tudjunk egymás támogatói lenni, hogy közben minden egyes hibájával együtt elfogadjuk a másikat. Szerintem akkor igazi egy kapcsolat, hogyha azt az oldalamat is látja, ami nem feltétlenül pozitív, és ez megvan
– vallotta be őszintén.
Az énekesnő azt is bevallotta, hogy bár szerinte Miki látja a hibáit, mégis csaknem tökéletesnek tartja.
„Hogy mi a legnagyobb hibám szerinte? Semmi!” – jelentette ki nevetve.
Mindig ezt szokta mondani, nagyon-nagyon édes. Már lassan két éve lesz, hogy együtt vagyunk, és két év alatt soha nem mondta nekem, de egyszer sem, hogy ezt vagy azt utálom benned. Semmi ilyesmi nem hangzik el nálunk, mert annyira tiszteljük egymást emberileg és zeneileg is egyaránt, hogy egyszerűen nem hangozhat el ilyen otthon
– árulta el.
„Szerintem ez a titkunk is, és hogyha az ember azzal van, akivel tényleg lennie kell, és akit Isten neki teremtett, akkor ennek így kell lennie. Soha nem gondoltam, hogy így lesz, mert mindig kerestem az utamat, vagy éppen próbáltam megfelelni egy kapcsolatban, és arra vágytam, hogy a másik másmilyen legyen, és pont ezért nem volt jó. Ne legyen senki másmilyen. Legyél önmagad, és aztán majd megtalálod a társad” – tette még hozzá, és az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy Radics Gigi férje kétségkívül egy valódi mesebeli herceg lesz.
