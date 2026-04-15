„Bár ne szaladna ennyire az idő” – nem hiszed el, minek öltözött Rácz Jenő kislánya a születésnapján

Mint ismeretes, Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra kislány, Kamilla 2022 áprilisában látta meg a napvilágot, szülei pedig azóta is a tenyerükön hordozzák.
Ez persze nem is csoda, hiszen igyekeznek mindent megadni egyetlen gyermeküknek, aki tavaly ősszel kezdte az óvodát, a napokban pedig már a negyedik születésnapját ünnepelték.
A sztárséf közösségi oldalán megosztott fotóiból pedig kiderült, hogy az ünneplés sem maradt el, és a kis Kamilla a szülinapján Elzának öltözött a Jégvarázsból. Rácz Jenő és kedvese szokásukhoz híven ugyan nem mutatták meg teljesen a kislányuk arcát, de az így is lászik, hogy mennyire boldog volt.
Isten éltessen sokáig édes pici kislányom. 4 éves lettél, bár ne szaladna ennyire az idő
– írta az Instagramján a büszke édesapa.
