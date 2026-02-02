Princess Szabina megmutatta álomotthonát! – Mesevilágban él A Nagy Ő sztárja

Ritka az olyan hazai celeb, aki egyszerre harsány, színes és szeretetteljes, mégis képes önazonosan képviselni saját univerzumát. Dancsi Szabina, akit a közönség Princess Szabinaként ismert meg, pontosan ilyen figura: vidám, önfejű és minden szempontból saját szabályai szerint él. A Nagy Ő-ben tűnt fel, ahol bár Stohl András végül elküldte, a műsor után sem tervez eltűnni: TikTokon és más közösségi platformokon tovább építi mesebeli világát, amelyet ma már több tízezren követnek.
Beszéljünk az utálóimról? Ők szoktak rólam beszélni, nem is keveset. Azt mondják, hogy ilyen hanggal csendben maradnának – hát én soha nem fogok, mert imádok beszélni. Inkább menjetek padelezni, súlyzózzatok, futkározzatok a szabadban, ahelyett, hogy csúnyákat mondtok rám
– mondta nevetve, miközben körbevezetett minket a princess birodalmában. Rajong Paris Hiltonért, akiben saját magát látja visszaköszönni: „Paris Hilton a példaképem, neki is olyan csodálatos a hangja, mint nekem. Kiolvastam az ő memoárját.” Rózsaszín ukuleléje mellett gyűjteménye igazi kincsestár: hógömbök, Labubu figurák, Hello Kittys ágynemű, és óriási maci – minden apróság feldobja a szoba hangulatát, és még varázslatosabbá teszi a princess birodalmát.
Szabina nemcsak gyűjtő, hanem úttörő is.
Engem választottak ki elsőként Magyarországon, hogy bemutassam az embereknek a babákat. Volt egy 24 karátos golden Labubum is, amit egy híres magyar embernek adtam el. Anonim szeretne maradni. A koronámtól viszont sosem válok meg...
– tette hozzá büszkén.
A pozitivitás számára tudatos életforma: „A titok a pozitivitásomhoz a princess szoba. Aki ilyen kastély mellett ébred, az egyből vidám lesz. Az ágyam nagyon puha, mindig kipihenten ébredek, úgy érzem magam, mint egy Disney-hercegnő.” Szerinte ez a lelkiállapot a természetben is elkíséri: „Az erdőben még az őzikékkel is tudok kommunikálni” – mondta a Borsnak komolyan, majd megmutatta sminkasztalát és a varázslatos ruháit, köztük a pinket és az uszályos darabokat is.
Bár kiesett A Nagy Ő-ből, határozott véleménye van arról, ki illik legjobban Stohl Andráshoz: „Aki mellett leginkább biztonságban érezné magát Buci, az Melinda. Bár árad belőle egy kis negativitás, Buci meg tudná tanítani, hogyan legyen pozitív. Együtt elmehetnének vadászni, sajnos ezt velem hiába csinálná, én nem kapom el a cuki állatokat. Félek a vaddisznóktól” – nevette el magát Princess Szabina, aki igazán üde színfoltja a mai mesterkélt sztárvilágnak, kiváncsian várjuk, meg tudja-e tartani a gyermeki lelkesedését.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.