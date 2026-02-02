Princess Szabina megmutatta álomotthonát! – Mesevilágban él A Nagy Ő sztárja

Ritka az olyan hazai celeb, aki egyszerre harsány, színes és szeretetteljes, mégis képes önazonosan képviselni saját univerzumát. Dancsi Szabina, akit a közönség Princess Szabinaként ismert meg, pontosan ilyen figura: vidám, önfejű és minden szempontból saját szabályai szerint él. A Nagy Ő-ben tűnt fel, ahol bár Stohl András végül elküldte, a műsor után sem tervez eltűnni: TikTokon és más közösségi platformokon tovább építi mesebeli világát, amelyet ma már több tízezren követnek.

A Nagy Ő-ben feltűnt Princess Szabina a TikTokon óriási népszerűségnek örvend (Fotó: Török Gergely)

Bár véget ért Princess Szabina számára A Nagy Ő, a népszerűsége töretlen

Beszéljünk az utálóimról? Ők szoktak rólam beszélni, nem is keveset. Azt mondják, hogy ilyen hanggal csendben maradnának – hát én soha nem fogok, mert imádok beszélni. Inkább menjetek padelezni, súlyzózzatok, futkározzatok a szabadban, ahelyett, hogy csúnyákat mondtok rám

– mondta nevetve, miközben körbevezetett minket a princess birodalmában. Rajong Paris Hiltonért, akiben saját magát látja visszaköszönni: „Paris Hilton a példaképem, neki is olyan csodálatos a hangja, mint nekem. Kiolvastam az ő memoárját.” Rózsaszín ukuleléje mellett gyűjteménye igazi kincsestár: hógömbök, Labubu figurák, Hello Kittys ágynemű, és óriási maci – minden apróság feldobja a szoba hangulatát, és még varázslatosabbá teszi a princess birodalmát.

Princess Szabina kedvenc sportja a padel (Fotó: Török Gergely)

Különleges Labubu gyűjteménye van

Szabina nemcsak gyűjtő, hanem úttörő is.

Engem választottak ki elsőként Magyarországon, hogy bemutassam az embereknek a babákat. Volt egy 24 karátos golden Labubum is, amit egy híres magyar embernek adtam el. Anonim szeretne maradni. A koronámtól viszont sosem válok meg...

– tette hozzá büszkén.

A pozitivitás számára tudatos életforma: „A titok a pozitivitásomhoz a princess szoba. Aki ilyen kastély mellett ébred, az egyből vidám lesz. Az ágyam nagyon puha, mindig kipihenten ébredek, úgy érzem magam, mint egy Disney-hercegnő.” Szerinte ez a lelkiállapot a természetben is elkíséri: „Az erdőben még az őzikékkel is tudok kommunikálni” – mondta a Borsnak komolyan, majd megmutatta sminkasztalát és a varázslatos ruháit, köztük a pinket és az uszályos darabokat is.