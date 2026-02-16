A Séfek Séfe zsűrijét is sokkolta Princess Szabina: Vomberg Frigyes azonnal be is szólt A Nagy Ő sztárjának

Dancsi Szabina, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Princess Szabina A Nagy Ő-ben debütált idén, ahol Stohl András – bár neki csak Buci herceg – kegyeiért versengett volna, de csaknem földöntúli hangfrekvenciája miatt a színész gyorsan megvált tőle. A csupa rózsaszínben sikító „előkelőség” azonban ezen a ponton nem adta fel, úgy döntött, hallgat a bölcs mondásra, és főztjével próbál inkább közel kerülni a férfiak szívéhez, rögtön kettőéhez is, így Szabina most a Séfek Séfe 7. évadában landolt.

A Séfek Séfe új évadában tér vissza A Nagy Ő Szabinája, és mindenkit sokkol (Fotó: TV2)

Hatalmas izgalmakkal indul a Séfek Séfe 2026-os évada, és úgy tűnik, sokkoló pillanatokból sem lesz hiány. A Nagy Ő Princess Szabinája ugyanis jön, főz, és mindent felforgat. Miután Buci herceg kikosarazta, a talpig pink tornádó A Nagy Duett stúdiójába szabadult be, ahol Galambos Lajos és Stana Alexandra produkciója után rohant fel a színpadra, hogy megszerezze a régóta áhított rózsát, gondolván, ha egy TV2-es műsorban kapja, az végül is egyre megy. Ezek után pedig nincs más hátra, minthogy a Séfek Séfe zsűrijét levegye a lábáról, és így vagy úgy, de meghódítsa a férfi szíveket.

A külsőm miatt lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy nem tudok főzni, de ez nem így van. Azért jöttem a Séfek Séfébe, hogy nyerjek, népszerűbb legyek, és egy igazi hercegnővé váljak

– árulta el Szabina.

„Nagyon izgulok, de ezt próbálom levetkőzni, mert hogyha izgul az ember, akkor mindent elront. Én nagyon szeretném, hogy a séfek azt mondják, hogy úristen, ma még ilyen finomat nem ettem. Az idő az ellenségem sajnos, de remélem, hogy tartani tudom, és mindent beleadok. Még hoztam rózsaszín eszközöket is” – vallotta be a főzés előtt.

Dancsi Szabina A Nagy Ő után a Séfek Séfében próbál bizonyítani főzőtudományával (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe zsűrije sokkot kapott

Persze azt, hogy a főzés, miként ment Szabinának, egyelőre nem áruljuk el, de azt igen, hogy Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Tischler Petra szinte lefagytak, amikor találkoztak Szabinával, különösen, miután meghallották csilingelő hangját.

Téged felhúztak? Mindig ilyen idegesítő vagy?

– kérdezte döbbenten Vomberg Frigyes, ami csak olaj volt a tűzre.

„Naaa, Frici bácsi! Nem vagyok idegesítő!” – tört ki Szabinából egy még a korábbiaknál is elképesztőbb hangszínben.