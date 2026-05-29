Hatalmasat kockáztatott az EDDA az Arénában: még a 18 éve velük dolgozó hangmérnök is elhűlt attól, ami történt!

Az elmúlt időszak változásai alaposan felkavarták a hazai kedélyeket, de van egy sziklaszilárd pont a hazai könnyűzenében: az EDDA Művek fáradhatatlan frontembere, Pataky Attila. Az énekes energiája és alkotóereje teljesen töretlen, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy nemrégiben a legrangosabb állami elismeréssel, a Kossuth-díjjal tüntették ki több évtizedes, korszakalkotó munkásságáért. Ráadásul a számára különös jelentéssel bíró Petőfi-Életműdíjat is sikerült bezsebelnie. A rockikon egy hatalmas arénakoncerten mutatta meg, hogy a zenekar és a rajongótábor közötti kötelék elpusztíthatatlan. A választások lezajlása után elsőként lapunknak adott exkluzív interjút, melyben nyíltan beszélt a jövőbeli terveiről, a legújabb slágerük hátteréről és az összetartó szeretet erejéről.

Pataky Attila új dala még zenész kollégáit is meglepte (Fotó: Gábor Zoltán)

Pataky Attila koncertek tömkelegén bizonyítja idén is, hogy az EDDA örök

A „Behunyom a szemem” című új dal máris óriási sikert aratott:

Az elmúlt 3-5 év csapódott le bennem, abból, amit látok és érzékelek a világból. Úgy döntöttem, jó pár hónappal ezelőtt, hogy ezt megfogalmazom és dal formájába öntöm. Gömöry Zsolt nagyon oda volt érte már az első pillanatban, ahogy a próbákon a zenekar is

– mesélte Attila, aki először csak szűk környezetében, demó szinten szellőztette meg a szerzeményt, de a visszajelzések egybehangzóak voltak a zenésztársak véleményével. A legfőbb elismerést talán közvetlen munkatársaitól kapta: „A hangmérnököm évek óta nem volt így oda egy dalunkért sem, ez nekem nagyon komoly mérték volt, hiszen 18 éve dolgozunk együtt” – tette hozzá. A zenekar nagyot kockáztatott, amikor az arénakoncertet rögtön ezzel a vadonatúj számmal indította, de bejött: „Boldogságosan gyönyörű volt a fogadtatása, az a 15 ezer ember végig értette és érezte a dalt. Az átadás és az átvétel is megtörtént. Szépet, jót és értékeset adni, ez a küldetésünk” – szögezte le a Kossuth-díjas művész.

Fontos témát dolgoz fel az új dal

A dalban szimbolikusan az orosz-ukrán háború eseményei és a világot érintő főbb változások is megjelennek.

Hiszem, hogy az EDDA-dalok energiája és a művészetünk messze túlmutat a mindennapok szürkeségén, így a világ viharai sem foghatnak rajta. A mi szövetségünk örök: egy időn és téren túlívelő, elpusztíthatatlan kötelék

– vallja a rockzenész. A fajsúlyos témák mellett természetesen a hamisítatlan rockéletérzés sem maradhat el. A frontember üzenete a nyárra teljesen egyértelmű: „Bor, szex, rock and roll, ahogy szoktam mondani, az egyik leggyönyörűbb évszak áll előttünk, használjuk ki minden percét!” – szól a tanács mindannyiunk számára.