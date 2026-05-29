Sokkoló felvételek: Fekete szemű szellem borzolja a kedélyeket az erdőben! + Videó

Számos ember állítja, hogy egy fekete szemű szellem évtizedek óta kísérti a Cannock Chase nevű erdős területet. A staffordshire-i Cannock Chase alapvetően nem idegen a természetfeletti jelenségektől sem, sőt egyenesen idevonzza a természetfeletti iránt érdeklődők kíváncsiságát.

A fekete szemű szellem évtizedek óta kísérti az erdőt, ami számos látogató riadalmának okozója / Fotó: David Wall

Ki ez a fekete szemű szellem?

Az 1980-as évek óta érkeznek beszámolók egy fiatal lány szellemével kapcsolatban, akit teljesen fekete szemeivel és játékos, kuncogó viselkedésével jellemeznek. Lee Brickley író és önmagát tapasztalt paranormális nyomozónak nevező kutató évek óta dokumentálja ezeket az eseteket, beszámolókat gyűjt és négy könyvet is megjelentetett, amelyekben részletesen bemutatja a Cannock Chase-ben zajló kísérteties eseményeket.

Egyik esetben, a COVID-19 idején két 17 éves tinédzser, Kylie és Ben a Birches Valley-ben kempingezett, amikor valami hátborzongató dolog történt velük. Éjfél körül zörgést hallottak a sátrukon kívül, majd egy gyermek kuncogását. Amikor kiléptek a sátorból, valamit megláttak a fák között. Ben zseblámpával megvilágította az alakot, mire a kuncogás felerősödött, és mintha minden irányból visszhangzott volna. A gyermek állítólag leguggolt, majd felállt, és berohant az erdőbe. A páros különös, faágakról lógó botformációkat és a sátruk köré gondosan elrendezett kőrakásokat talált. Amikor visszatértek az autójukhoz, Kylie szerint meglátott egy fekete szemű gyermeket, aki egy fa mögül figyelte őket.

2023-ban a Furious Otter YouTube-csatorna közzétett egy drónfelvételt az erdőről, azt állítva, hogy sikerült kamerán rögzíteniük a fekete szemű lányt. A felvételen jól látható egy alak, aki látszólag bő és fehér ruhát visel.

Egy másik esetben, a Castle Ring közelében egy kutyasétáltató arról számolt be, hogy a kutyája egyik alkalommal egyre nyugtalanabbá vált. Érezte, hogy valami megrántja a kabátját, és amikor megfordult, egy sápadt kislánnyal találta magát szemtől szemben, akinek teljesen fekete szemei voltak, és rongyos ruhát viselt.

A paranomál kutató szerint egészen ritka, hogy egy ilyen találkozás fizikai érintkezéssel zárul, ezzel egyben számos további megmagyarázhatatlan eset került ki a napvilágra -írja az Express.

Hajlamos vagyok azt hinni, hogy a Cannock Chase egyfajta paranormális átjáró, ahol a túlvilág lényei és entitásai átjuthatnak a mi világunkba. Úgy gondolom, hogy az erdő tele van a halottak szellemeivel, de sok szörnyészlelés is történik itt, és szerintem ezek a lények egy másik, sokkal sötétebb helyről származnak

- összegezte a kutató.

A fekete szemű szellemről készült videó az alábbiakban megtekinthető!