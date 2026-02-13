Pataky Attila nem fél az érzelmeitől: „Amikor rákbeteg voltam és írtam egy dalt...”

Pataky Attila neve évtizedek óta összeforrt az EDDA Művek zenekarral és a magyar rocktörténelemmel. A színpadon kemény, szenvedélyes előadóként látjuk, de saját bevallása szerint az életet teljes egészében örömmel és fájdalommal együtt éli meg.
Pataky Attila énekes elárulta, hogy ő nem az a típus, aki menekül az érzelmei elől, sőt, képes erőt meríteni belőlük. Ráadásul határozott életfilozófiája van, amihez minden körülmények között igyekszik tartani magát.
Teljességével élem az életem, örömével és bánatával együtt. Mesteremtől megtanultam egy fontos szabályt, hogy menni kell és csinálni. A másik fontos, hogy úgy menj végig az életen, hogy ne árts. Ez a kettő már rengeteget tud segíteni az ember létezésén, és én boldogságban élem az életem
– mondta a legenda. Sokan kíváncsiak viszont arra, vajon egy ilyen ikonikus rockzenész elérzékenyül-e valaha.
A zenész elárulta, hogy nagyon érzelmes típus, ráadásul a dalok születése mindig erősen hozzákapcsolódik az életéhez.
Minden dal megélt élmények alapján íródott, úgyhogy sokszor, amikor éjszaka elkezdtem levésni magamnak a gondolatokat, akkor azzal együtt megjelenik a kép is, és vele együtt minden. Vannak olyan dalok, amik nagyon kemény élményekhez nyúlnak vissza
– mondta.
A rocklegenda visszaemlékezett korábbi betegségére is, amiből szerencsére mára sikerült kigyógyulnia. Akkoriban rendkívül őszintén nyilatkozott, elmesélte, hogy amikor megtudta a diagnózist, letaglózta a hír.
Megmondom őszintén, amikor beültem a kocsiba és hála Istennek nem volt velem senki, akkor ki tudtam sírni magam. Ha az embernek ez lebeg a feje fölött, akkor nem is önmagát sajnálja, hanem azokat, akiket itt kell hagynia és esetleg még számítanak rá, de lehet, hogy menni kell. Miután hazaértem, és egy könyv segítségével rájöttem, mi okozta a bajt, amit részben én indukáltam, elindultam a gyógyulás útján. Az okot kell megszüntetni, legyen az párkapcsolat, munkahely, csalódás vagy bármi
A Petőfi rádióban készült friss interjújában elmesélte, hogy a korábbi betegsége kapcsán született egy dal is, viszont az alkotói folyamat megviselte érzelmileg.
Például, amikor rákbeteg voltam és írtam egy dalt, akkor zokogtam magamnak egy keveset. Megszültem a dalt. Én nem szégyellem az érzelmeimet, de a könnyeimet se, mert azok is engem erősítenek. Ha jó időben, jó térben kapsz néhány könnycseppet belülről, akkor az mossa a lelket
– fogalmazott.
A zenész ma már úgy tekint vissza erre az időszakra, mint élete egyik legnagyobb próbatételére, amelyből megerősödve került ki. És ha kell, ma is vállalja a könnyeit – mert számára az érzelem nem gyengeség, hanem erő.
