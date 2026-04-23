Így reagált Palvin Barbara a terhességéről szóló hírekre – Fotó!

Napok óta Palvin Barbara magánélete, és állítólagos várandóssága tartja lázban a világot. A nemzetközi sikereket halmozó magyar lányról ugyanis sokatmondó fotók láttak napvilágot, ami alapján sokan várandósnak gondolják a modellt. Palvin Barbi most beszédes reakcióval válaszolt…

Palvin Barbara nem hagyta szó nélkül a terhességéről szóló hireszteléseket (Fotó: Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Míg a világ arról suttog, hogy Palvin Barbara babát vár, addig a modell beszédes videóval igyekezett ezt megcáfolni. Közösségi oldalán ugyanis 24 óráig elérhető Storyban egy fotózásról osztott meg videót, amin jól látszik, hogy laposabb nem is lehetne a hasa! Nem kizárt azonban az sem, hogy ezek hónapokkal ezelőtti felvételek, csupán így szeretné még egy kicsit megőrizni a látszatot és szűk körben ünnepelni a várandósságát…

Palvin Barbi új fotóján nincs babapocak... De vajon friss a felvétel...? (Fotó: Instagram/Palvin Barbara)

Nem győzte meg a rajongókat a kedd este megosztott új fotóival sem. Férjével, Dylan Sprouse-zal Az ördög Pradát visel 2. részének díszbemutatóján vett részt, ahol persze fotósok hada vette körül őket. Barbi, aki többnyire a kifogástalan alakját kihangsúlyozó, szűk ruhákban szokott mutatkozni, ezúttal egy trükkös bő fazon mellett tette le voksát. Félig betűrt inge, kigombolt zakója akár babapocakot is rejtegethetett a kommentelők szerint.

Mégis boldogak együtt?

Ugyanakkor a hozzászólók nem győzték dicsérni, mennyire jól mutatnak egymásnak, s hogy mennyire imádják a kettősüket. Barbi a közös megjelenéssel alighanem azt is meg akarta erősíteni: kapcsolati válságukról szóló pletykák hamisak.

A Victoria's Secret modell és a gyerekszínészből lett sztár 2018-ban kezdett randizni, majd 2023 nyarán Magyarországon házasodott össze. Mindenki által imádott álompárként lettek elkönyvelve, ám az elmúlt hónapokban egyre gyanúsabb jelek záporoztak. Egyre kevesebb közös fotót osztottak meg, a sztárpartikon pedig Barbi szólóban jelent meg és látszólag jól érezte magát az őt bálványozó celebpasik között. Sőt, ősszel többen is színt vallottak arról, hogy tudomásuk szerint Dylan többször is félrelépett már… Barbi friss fotóival akarhat véget vetni a pletykáknak, hogy a magánéletét érintő bejelenéseket akkor tehesse meg, amikor ő szeretné…