"Egy tündéri csaj" – Galambos Lajos hihetetlen ajándékot adott Natalia Oreiro-nak: naná, hogy hazavitte!

Galambos Lajos péntek esti Dáridója országszerte ismert és közkedvelt műsor volt, amelyben akkoriban a legtöbb híres magyar zenész megfordult, ezen kívül korabeli külföldi sztárok is vendégeskedtek nála, mint például Natalia Oreiro is.

Galambos Lajos 25 évvel ezelőtt a Dáridóban látta vendégül Natalia Oreiro-t (Fotó: Bánkúti Sándor)

Galambos Lajos: „Natalia Oreiro egy tündéri csaj”

Natalia Oreiro fiatalon, 25 évvel ezelőtt világszerte óriási népszerűségnek örvendett, nem csoda, hogy az akkoriban futó sorozat sztárját Lagzi Lajcsi is meginvitálta a műsorába. Az azóta eltelt több mint két évtized azonban mit sem változtatott azon, hogy Lajcsi mekkora szeretettel beszélt róla.

Kapott tőlem egy puli kutyát még annak idején, nagyon becsültem benne, hogy hazavitte. Azt mondtam neki, hogy csak akkor vigye el, ha jó helyen lesz, mert egyébként mi vigyázunk rá és mi fogjuk szeretni, Natinak fogjuk nevezni. Aztán végül Kormi lett a neve azt hiszem, a fekete színe miatt. Ő azonban legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy szó sem lehet róla, a kutya az övé és ő is viszi haza. Elképesztően szimpatikus volt, egy bébiszittert is fogadott neki és elintézte, hogy a kutya a repülőn is megfelelő ellátásban részesüljön. Nagyon becsülöm benne, hogy hazavitte

– áradozott Lajcsi, aki hozzátette, hogy a Vad angyal sztárja akkoriban meglátogatta őt vidéki otthonában is.

Oreiro kisasszony járt nálunk Boldogasszonypusztán is, ahogy egyébként Gabriela Spanic is. Natalia egy tündéri csaj, imádom. Mostani látogatása során sajnos nem tudtam találkozni vele, mert az egy nagyon kaotikus hét volt, sok fellépésre mentünk, de nagyon nagy szeretettel gondoltam rá.

Natalia Oreiro imádja Budapestet

A színésznő a Borsnak így nyilatkozott nemrég: „Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, mert nagyon régen voltam utoljára, de ez az egyik legszebb város, amit ismerek. Bár a műsor miatt jöttem alapvetően, de szeretnék minél több rajongómmal találkozni, mert amit itt igazán kedvelek, az a emberek kedvessége, és az a meleg fogadtatás, amivel mindig várnak”

